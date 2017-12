En promedio, cada día 6 mil 900 llamadas de emergencia son improcedentes

Publicidad

Durante 2017, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, que encabeza, a través del, recibió más de 2 millones 744 mil llamadas mediante el número único de llamadas de emergencia 911.De acuerdo con, coordinador general del, de las llamadas recibidas de enero a diciembre de 2017, un 93 por ciento fueron improcedentes, lo que representa 2 millones 539 mil.De éstas, en su gran mayoría son llamadas incompletas, no contestadas, de broma, falsas y/o que no representaban una urgencia, por lo quesolicitó a la ciudadanía hacer uso responsable del número de emergencias, ya que, de no hacerlo, se distraen recursos materiales y humanos que podrían invertirse en incidentes reales que ocurren en el estado.“Estamos perdiendo el 30 por ciento de las llamadas, no están llegando con las y los operadores. El problema es que se están atendiendo llamadas que no son procedentes y con ello se pierde el tiempo de atención de una llamada real, generando una saturación de líneas”.Las llamadas reales, dijo, se catalogan en incidentes de, que representaron, en el año que concluye, más de 204 mil eventos recepcionados, coordinados y despachados a las distintas corporaciones en el estado, lo que representa un promedio de 16 mil emergencias reales recibidas por mes.“Con la entrada en operación del número decontamos actualmente con 182 incidentes distintos con los que se mantienen protocolos de atención. Los operadores telefónicos cuentan con capacitación para dar instrucciones precisas en primeros auxilios a los usuarios de la línea de emergencias, en tanto llegan los servicios de rescate”.Auxilian, por ejemplo, en situaciones de ahogamiento, persona amputada, asfixia, convulsiones, persona lesionada por descarga eléctrica, envenenamiento por animales de ponzoña, hemorragia, infarto, intoxicación, quemaduras, sobredosis y trabajo de parto.El 911 es un servicio gratuito que brinda ayuda a través de los(Centros de Atención de Llamadas de Emergencias) que existen en el país, entre estos el, y que funcionan bajo reglas de coordinación, estandarización técnica y homologación operativa.El número único de llamadas deestá a disposición de la ciudadanía los 365 días del año, las 24 horas del día, y por medio de éste se homologan todos los números de atención de emergencias médicas, de seguridad y protección civil a nivel federal, estatal y municipal.