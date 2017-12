Ex MP, funcionarios y empresarios buscan el sistema estatal anticorrupción

Publicidad

Ex agentes delfuncionarios y empresarios buscan acomodo como representantes de la sociedad en elDicho comité es designado por laque este día dio a conocer la lista de aspirantes.Eltiene como objetivo ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas.Sus integrantes durarán en el encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada.1.- Adrián Vargas González, director jurídico de la alcaldía de Actopan en la pasada administración2.- Alfredo Alcalá Montaño, consejero del INE y titular de comunicación social de la3.- Alfredo Cabrera Román4.- Ana María Tavarez Jiménez, se desempeñó como subsecretaria de Salud5.- Angélica Tomasa Rodríguez Pérez, trabajadora de Sagarpa, directora jurídica de planeación en gobierno estatal6.- Carlos Antonio Rangel Bretón7.- Diana Lorena Silva Hidalgo8.- Dulce Olivia Fosado Martínez, ex consejera del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo9.- Edgar Manuel Castillo Flores, se desempeñó como funcionario de la universidad estatal10.- Elia Tejeda Salinas, estaba como subdirectora en la Auditoría Superior de Hidalgo11.- Erika Celis Hernández, estaba en la coordinación regional de Apan12.- Francisco Derbez Chavarri, trabajó en Dina, Fonacot y Nacional Financiera13.- Francisco Javier Sánchez Márquez, fue director del penal capitalino14.- Gladys Mora Luna, empresaria, abogada y dueña de una constructora15.- Ian Francisco Hernández Ángeles, abogado16.- Jeannette Cancino Vera, presidenta de la asociación mexica de mujeres empresarias17.- Jesús Claudio Montes Hernández, encargado de departamento de jurídico de Sedeco18.- Jorge Antonio Becerra Andrade, ex director jurídico de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes19.- Jorge Ismael Martínez Cano, aparece con dos plazas en la Secretaría de Educación Pública20.- Jorge Luis Henkel Butanda, de profesión abogado21.- José Horacio Mejía Gutiérrez, primer presidente del consejo estatal electoral, antecedente del IEE. Además ex rector de la Lasalle22.- José Rigoberto Hernández Alburquerque, ex líder estudiantil23.- Juan Manuel Batres Campos, esposo de la secretaria de Trabajo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia y hermano del ex comandante de la AFI Raúl Batres24.- Juan Melquiades Ensástiga Alfaro, licenciado en Contaduría, candidato a comisionado del IFAI en 2014, originario de Huazalingo, auditor fiscal federal, consejero del instituto de transparencia local en 201725.- Julio Ángel Lagunas Moreno, ex agente del Ministerio Público26.- Laura Bejos Téllez, mercadóloga27.- Lucas Adrián del Arenal Pérez, oficial mayor del gobierno de Jesús Murillo, diputado local del PAN y delegado federal de la Secretaría de Economía en el gobierno de Felipe Calderón28.- Luciano Lomelí Gaitán, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia29.- Luis Alonso Torres Robles, sin antecedentes30.- María del Carmen Juana Hernández Rosas, actual empleada de la Sedatu31.- Martha Patricia Robles Gutiérrez, jefa del departamento de incubadoras de empresas de la Universidad Politécnica de Pachuca32.- Martín Peralta Hermosillo, actual director del registro del estado familiar33.- Myrna Rocío Moncada Mahuem, participó como aspirante a dirigir la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH)34.- Nidia Adriana Pérez Juárez, defensora pública del gobierno estatal35.-Nory Lira Laguna, se ha desempeñado como agente del Ministerio Público36.- Pablo Elías Vargas González, investigador37.- Parley Horacio Valdés Rabling, responsable de seguimiento a egresados de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo38.- Patricia Sánchez García39.- Rafael Herrera Macías, fue integrante del comité de integridad de la Auditoría Superior de Hidalgo40.-Ramón Tejeda Portillo, formó parte del organismo corporación de fomento e infraestructura industrial del gobierno de Hidalgo41.-Rosa Karina Bravo Ramírez, egresada de la Universidad Científica Latino Americana de Hidalgo42.-Sarkis Mikel Jeitani Jeitani, presidente del Colegio Libre de Hidalgo43.-Sergio Carlos Jiménez Martínez44.-Yari Erwin Paredes Rentería, del Centro de Rehabilitación y Neuro desarrollo Infantil