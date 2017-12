Ex MP, funcionarios y empresarios buscan el sistema estatal anticorrupción

Publicidad



Son un total de 44 aspirantes que pretenden ser parte del Comité de Participación Ciudadana que estará integrado por cinco ciudadanos con una “trayectoria destacada en la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”, según la convocatoria.

Ex agentes delfuncionarios y empresarios buscan acomodo como representantes de la sociedad en elEntre los aspirantes está Juan Manuel Batres Campos, esposo de la secretaria de Trabajo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia y hermano del ex comandante de la AFI Raúl BatresDicho comité es designado por laque este día dio a conocer la lista de aspirantes.Eltiene como objetivo ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas.Sus integrantes durarán en el encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada.1.- Adrián Vargas González, director jurídico de la alcaldía de Actopan en la pasada administración2.- Alfredo Alcalá Montaño, consejero del INE y titular de comunicación social de la3.- Alfredo Cabrera Román4.- Ana María Tavarez Jiménez, se desempeñó como subsecretaria de Salud5.- Angélica Tomasa Rodríguez Pérez, trabajadora de Sagarpa, directora jurídica de planeación en gobierno estatal6.- Carlos Antonio Rangel Bretón7.- Diana Lorena Silva Hidalgo8.- Dulce Olivia Fosado Martínez, ex consejera del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo9.- Edgar Manuel Castillo Flores, se desempeñó como funcionario de la universidad estatal10.- Elia Tejeda Salinas, estaba como subdirectora en la Auditoría Superior de Hidalgo11.- Erika Celis Hernández, estaba en la coordinación regional de Apan12.- Francisco Derbez Chavarri, trabajó en Dina, Fonacot y Nacional Financiera13.- Francisco Javier Sánchez Márquez, fue director del penal capitalino14.- Gladys Mora Luna, empresaria, abogada y dueña de una constructora15.- Ian Francisco Hernández Ángeles, abogado16.- Jeannette Cancino Vera, presidenta de la asociación mexica de mujeres empresarias17.- Jesús Claudio Montes Hernández, encargado de departamento de jurídico de Sedeco18.- Jorge Antonio Becerra Andrade, ex director jurídico de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes19.- Jorge Ismael Martínez Cano, aparece con dos plazas en la Secretaría de Educación Pública20.- Jorge Luis Henkel Butanda, de profesión abogado21.- José Horacio Mejía Gutiérrez, primer presidente del consejo estatal electoral, antecedente del IEE. Además ex rector de la Lasalle22.- José Rigoberto Hernández Alburquerque, ex líder estudiantil23.- Juan Manuel Batres Campos, esposo de la secretaria de Trabajo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia y hermano del ex comandante de la AFI Raúl Batres24.- Juan Melquiades Ensástiga Alfaro, licenciado en Contaduría, candidato a comisionado del IFAI en 2014, originario de Huazalingo, auditor fiscal federal, consejero del instituto de transparencia local en 201725.- Julio Ángel Lagunas Moreno, ex agente del Ministerio Público26.- Laura Bejos Téllez, mercadóloga27.- Lucas Adrián del Arenal Pérez, oficial mayor del gobierno de Jesús Murillo, diputado local del PAN y delegado federal de la Secretaría de Economía en el gobierno de Felipe Calderón28.- Luciano Lomelí Gaitán, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia29.- Luis Alonso Torres Robles, sin antecedentes30.- María del Carmen Juana Hernández Rosas, actual empleada de la Sedatu31.- Martha Patricia Robles Gutiérrez, jefa del departamento de incubadoras de empresas de la Universidad Politécnica de Pachuca32.- Martín Peralta Hermosillo, actual director del registro del estado familiar33.- Myrna Rocío Moncada Mahuem, participó como aspirante a dirigir la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH)34.- Nidia Adriana Pérez Juárez, defensora pública del gobierno estatal35.-Nory Lira Laguna, se ha desempeñado como agente del Ministerio Público36.- Pablo Elías Vargas González, investigador37.- Parley Horacio Valdés Rabling, responsable de seguimiento a egresados de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo38.- Patricia Sánchez García39.- Rafael Herrera Macías, fue integrante del comité de integridad de la Auditoría Superior de Hidalgo40.-Ramón Tejeda Portillo, formó parte del organismo corporación de fomento e infraestructura industrial del gobierno de Hidalgo41.-Rosa Karina Bravo Ramírez, egresada de la Universidad Científica Latino Americana de Hidalgo42.-Sarkis Mikel Jeitani Jeitani, presidente del Colegio Libre de Hidalgo43.-Sergio Carlos Jiménez Martínez44.-Yari Erwin Paredes Rentería, del Centro de Rehabilitación y Neuro desarrollo Infantil