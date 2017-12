Inconformidad social genera el aumento al Tuzobús

Publicidad

Usuarios calificaron de excesivo el aumento que se aplicará en el Tuzobús a partir del mes de enero, al considerar que el incremento de la tarifa no compromete mejoras en el servicio y mayor cobertura.Además de afectar la economía de la población, el incremento de un peso debería ser proporcional al servicio que ofrecen, de otra manera el costo no se justifica.“Perdemos dinero, salud, tiempo y todavía nos van a aumentar un peso”, fueron las principales quejas de los usuarios.A partir de enero tendrán que destinar mayor parte de sus ingresos para el transporte, “lidiar con largos trayectos”, “unidades sucias, conductores groseros” y accidentes durante los traslados en las rutas alimentadoras.Helem García Olivares es una usuaria que dijo desconocer el incremento. Molesta señaló que antes de subir el pasaje era necesario mejorar el servicio y capacitar a los conductores para evitar accidentes.En agosto, sufrió un esguince de segundo grado al bajar de una ruta alimentadora del Tuzobús, porque los conductores no esperan a que los usuarios desciendan por completo. “El chofer me dejó abandonaba a mi suerte. Del accidente nadie se hizo responsable”, dijo.Además, coincidió con Laura Martínez que los camiones de las alimentadoras 15A con ruta Central-San Cayetano- La Loma “están muy sucias”.Aun cuando hay rutas exprés del Tuzobús, los usuarios argumentan que no sirven, porque los trayectos se prolongan hasta 20 o 30 minutos en la parada de las rutas alimentadoras.La actitud de los choferes es un problema común que aqueja a los usuarios, porque cuando las máquinas de pago no funcionan, ellos no reciben efectivo ni dan cambio. Además, “manejan a exceso de velocidad y utilizan los celulares mientras manejan”.No saben dar informes para transbordar, “qué no se les olvide que somos seres humanos, no animales”, dijo Rosaura Rivera López.En lugar de pagar nueve pesos o realizar más de tres rutas con gastos que ascienden a los 32 pesos por día, los usuarios dijeron estar dispuestos a tomar una combi y “caminar un poco” para llegar a su destino.