Por vacaciones del personal de la oficina regional de la, la queja interpuesta por una vecina de, a quién le vendieron un queso en estado de descomposición, será atendida hasta la primera semana de 2018.La actitud del personal que se quedó de guardia en este departamento de la Jurisdicción Sanitaria número X con sede en, molestó a quien dijo llamarse Tomasa Méndez Higuerón, vecina de la colonia Lomita.“Imagine lo que puede pasar en esta ciudad, cuando quienes deben intervenir en el momento para evitar que productos en mal estado, simplemente dicen que haga mi queja que será atendida hasta que regresen de vacaciones, no es justo”, lamentó.El queso en mal estado lo compró en un negocio que está ubicado en la colonia Santa Irene del centro de Huejutla, precisó la denunciante.El dependiente no quiso cambiar el producto lácteo, denunció públicamente la afectada. Méndez Higuerón refrendó su molestia porque asegura que ante este riesgo sanitario, personal de ladebió actuar de manera inmediata y no lo hizo.