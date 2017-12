Será la dirigencia nacional la que elija candidato al Senado, aclara PRD Hidalgo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) será la que defina si José Guadarrama Márquez o Francisco Xavier Berganza encabezan una de las candidaturas a la senaduría por Hidalgo, por lo que el comité estatal no tendrá injerencia.Así respondió Manuel Hernández Badillo, dirigente del sol azteca en Hidalgo, luego que su homónimo de Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, advirtiera que no irán en alianza con el PRD si se postula a alguno de los dos personajes, qué calificó como “cuadros políticos viejos”.En conferencia de prensa, esta mañana, el perredista aseguró que el consejo nacional de su partido es quien determinará quién será el candidato a la primera senaduría; por ello, el comité estatal no tomará partida.Por su parte, Hernández Cerón declaró hace unos días a AM Hidalgo que con estas postulaciones “se quiere revivir a cuadros viejos dejando a un lado el relevo generacional y no estamos dispuestos hacerle el caldo gordo para que vayan nuevamente ese tipo de personajes”, comentarios que el dirigente del PRD no quiso opinar aunque dejó claro que las respeta.Por otro lado, fuentes al interior del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN —que pidieron guardas sus nombres— comentaron que Asael Hernández Cerón pedirá licencia para separarse del cargo de dirigente por tiempo indefinido a fin de buscar la candidatura a la segunda senaduría por Hidalgo.En su lugar quedaría Amado Cazares Pérez, actual secretario general del PAN, quien se asumiría como secretario general en funciones de presidente del partido en el estado.Sin embargo, el propio Hernández Cerón ha señalado que en su momento tomará una decisión de continuar o no al frente del blanquiazul.