´Simulación´, factor de las derrotas del PRI: Pineda Godos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

José Leoncio Pineda Godos, presidente delensostuvo que la simulación de los actores políticos y de su militancia ha sido el factor de sus derrotas pasadas.En su mensaje, durante la sesión de la, a la que asistieron 38 consejeros estales, aseguró que este factor les ha hecho más daño, incluso, que sus adversarios políticos.Por ello, "en elno permitiremos margen alguno a la simulación, omisión o a la ley del menor esfuerzo, eso no puede seguir; los quiero invitar a abrir su mente, corazón y espíritu para erigir un gran equipo es momento de reagruparnos", indicó el dirigente priista.De igual forma, llamó a la militancia a no alarmarse ni minimizar el hecho que van abajo en las encuestas para las elecciones del próximo año."Hay que verlo claro y en su justa dimensión, sin alarmarnos ni minimizar el hecho, que la mayoría de las encuestas nacionales para las elecciones del próximo año no nos favorecen... qué bueno que no nos favorecen pues el próximo 1 de julio triunfaremos gracias al trabajo de cada militante", agregó.Respecto a la efervescencia política que se destila con las coaliciones en lo local, Pineda Godos aseguro que "el PRI es un partido de ideas y no de brabucones o de gritos como son los de la casa de enfrente".Sin embargo, al cuestionarlo sobre la ruptura de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y el desdén de Encuentro Social al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el priista se reservó ese derecho bajo el argumento que es respetuoso de cada instituto político.En cuanto a la alianza para la elección de diputados locales, el priista dijo que aún está en análisis con las dirigencias de Nueva Alianza, Verde Ecologista y Encuentro Social, y que agotarán hasta el último minuto del 3 de enero, fecha fatal para registrar coalición ante el órgano electoral.