Calderón enfrenta en Twitter a blanquiazules

El encono político entre el ex presidente Felipe Calderón y las dirigencias panistas se ventila por sus propios protagonistas a través de las redes sociales.En días pasados, en su cuenta de Twitter @FelipeCalderon empezó a externar opiniones en torno a la futura candidatura a la Presidencia de la República de Ricardo Anaya, por la coalición México al Frente, donde externó: “El PAN que era el partido democrático por naturaleza, cancela internas; su dirigente abusa del poder y se autonombra candidato.Dos partidos más le sirven de tapete.Y todavía hay el cinismo de llamarle ‘Día histórico para la democracia’. Chale”Luego, extendió el comentario hacia el actual presidente del CEN del PAN , el sonorense Damián Zepeda Vidales: “#PatanZepeda será el presidente más inculto en la historia del PAN. Qué pena”El 25 de diciembre el ex presidente de México y esposo de la aspirante a candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala Gomez del Campo, refirió un link a una nota informativa publicada en un diario local el 28 de septiembre de 2016: “Detienen por ebrio y escandaloso a Damián Zepeda”.Por la misma vía, Damián Zepeda le contestó a Calderón: “Qué pena que le hagas el trabajo sucio al PRI, una vez más, falsa tu información.Además de ser un ataque de hace más de un año, en su momento denuncié el abuso policiaco y persecución política en Sonora y la Comisión de Derechos Humanos me dio la razón.Saludos y Feliz Navidad”En este contexto, el presidente del CDE del PAN en Sonora, David Galván Cázares, publicó ayer en su Facebook una carta dirigida al ex presidente de México, lo trata como compañero de partido y de manera política le dice verdades y apreciaciones personales: “Estás dejando de ser un líder de nuestra generación y te conviertes en un político con pasado.“Te escribo desde mi casa , en Hermosillo, Sonora , que también es tu casa , lo hago con la libertad e iniciativa que también tuve cuando te conocí, cuando te vi por primera vez con tu hijo en brazos el 13 de octubre del 2000 en Guadalajara, donde te pedí de favor poder tomarme una foto, lo hago con la misma libertad e iniciativa que me acerque contigo para agradecerte en tu vista a Hermosillo a inaugurar un puente y una clínica”, dice el líder blanquiazul.Prosiguió: “No eres dueño de la verdad absoluta, somos una generación que queremos a México , que queremos cambiar a México”