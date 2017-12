Por falla en los frenos, volcó camión de carga

Publicidad

Camión de carga que transportaba piedra se quedó sin frenos, lo que derivó en la volcadura de la unidad a la altura de la comunidad El Barrido en Ixmiquilpan.El conductor afirma que no pudo controlar el vehículo luego de que éste se quedó sin frenos.El operador de la pesada unidad comentó que se dirigía a entregar un viaje, cuando los frenos no respondieron lo que generó que en una curva la unidad volcara.Los vecinos dieron cuenta que un camión en color blanco y con caja color vino se había accidentado.En tanto arribaron servicios de emergencia, los vecinos auxiliaron al conductor; sin embargo, no fue necesario su traslado al hospital.