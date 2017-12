Apple se enfrenta a varias demandas por ralentizar los iPhone antiguos

Publicidad

Caída en Bolsa

Apple ha defraudado a muchos usuarios deal admitir que ralentiza los dispositivos sin previo aviso para compensar el bajo rendimiento de las baterías,poniendo en peligro sus dispositivos, según consta en las ocho demandas presentadas en varios tribunales federales dedespués de que la empresa informara abiertamente sobre el cambio de software de hace un año.El ajuste puede haber llevado a los propietarios dea intentos erróneos de resolver problemas con sus móviles el año pasado, sostienen las demandas. Los teléfonos sin el ajuste se cerrarían abruptamente debido a una medida de precaución diseñada para evitar que los componentes se quemen, aseguraTodas las demandas presentadas en los tribunales estadounidenses de California, Nueva York e Illinois buscan una demanda colectiva para representar potencialmente a millones de propietarios de iPhone en todo el país.Un caso similar fue presentado en un tribunal israelí el lunes, según informa el diario Haaretz. Apple por el momento no ha respondido a un email en el que Reuters solicitó comentarios sobre las demandas.La compañía reconoció la semana pasada por primera vez que las actualizaciones del sistema operativo lanzadas desde “el año pasado” para elincluyen una función para “resolver” el suministro de energía de baterías que están frías, son viejas o tienen una carga baja.La revelación llegó después de un análisis difundido el 18 de diciembre por, creador de una aplicación de medición del rendimiento del iPhone, que identificó fallos en la velocidad de procesamiento y concluyó que el motivo tenía que ser un cambio de software.No es la única mala noticia para. Las acciones de Apple y varios de sus proveedores asiáticos han sufrido un recorte esta semana tras una información de Economic Daily, de Taiwán, y comentarios de analistas de mercado que sugirieron que la demanda por el iPhone X podría ser inferior a la esperada en el primer trimestre.Apple bajará sus pronósticos de venta para eln el trimestre a 30 millones de unidades, menos que un plan inicial de 50 millones, señaló el diario taiwanés citando a fuentes que no identificó.Apple no ha revelado públicamente sus objetivos de ventas trimestrales para el iPhone X, que se comenzó a vender en noviembre. Algunos analistas han anticipado una demanda decepcionante., que tiene su sede en Estados Unidos, predijo envíos de apenas 25 millones de unidades en la medida en que los consumidores se resisten a "el alto precio y una falta de innovaciones interesantes".