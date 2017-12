Cuestionan al alcalde de Tlaxcoapan por renta de terreno para la feria

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La decisión de rentar un terreno para la realización de la feria de fin de año ha sido cuestionada por diversos sectores de la población, ya que afirman, las festividades no son tan redituables como para arrendar un terreno.Entrevistado al respecto, el presidente municipal de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz, señaló que la idea es que sólo este año se rente el terreno que se ubica frente a la Unidad Deportiva municipal y que durante el año se apueste por adquirir otro espacio que sea propio.Con referencia al terreno donde anteriormente se efectuaba las festividades, señaló que el 70 por ciento ya está en posesión de Munsa y el 30 por ciento corresponde al Ayuntamiento; sin embargo, afirmó que el espacio no tiene las condiciones logísticas ni de planeación para efectuar ahí la feria.Aunque no informó el monto de la renta, recalcó que solo se invertirá en la el pago del arrendamiento, ya que el terreno está bardeado y no se necesita gastar en eso.Cabe recordar que la feria del año pasado dejó en números rojos a la alcaldía, esto de acuerdo a lo que afirmó el propio presidente municipal, ya que el gasolinazo disminuyó la afluencia y por tanto, se quedaron varios gastos que la administración tuvo que absorber.