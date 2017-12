Aumenta nómina de alcaldía en Tulancingo por 11 mdp

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Presupuesto de Egresos de Tulancingo contempla un incremento al capítulo 100 de pago de nómina por la cantidad de 11 millones de pesos.En el recurso se incluye un aumento al pago de nómina, tanto de la CAAMT como de presidencia municipal.En días pasados, el dictamen del Presupuesto de Egresos 2018 y una modificación al Ejercicio Fiscal 2017, fue aprobado por mayoría de votos: nueve a favor y tres en contra.Los regidores Pedro Hiram Soto Márquez, Sinuhé Jorge Aldrete y la regidora Leonor Castelán, manifestaron su inconformidad por el incremento de nueve millones aproximadamente en el presupuesto de nómina municipal, respecto al presupuesto aprobado del 2017.Es decir, dicho presupuesto de nómina era de 151 millones 112 mil 891 pesos, y para el 2018 aumentó a 160 millones 356 mil 751 pesos; lo que representa un total de nueve millones 243 mil 860 pesos más.Al ser consultado al respecto, el regidor independiente, Pedro Hiram Soto Márquez, señaló que el recurso bien podría haberse destinado a otros rubros u obras de beneficio para los tulancinguenses, por lo cual, votaron en contra.El regidor aceptó que no han analizado a cabalidad el presupuesto; sin embargo, “hemos visto que hay aumento en algunos salarios, pero desconocemos si habrá aumento en el número de trabajadores del municipio”.Señaló que en las reuniones previas con directores y secretarios para analizar sus proyectos de trabajo para 2018, hubo pláticas con el encargado de Recursos Humanos, pero no dio una explicación que justificara este aumento.“La postura que manifesté en la asamblea, es que no se pueden aumentar los sueldos de los funcionarios habiendo tantas necesidades que cubrir en el municipio”, dijo el regidor.Aunado a este incremento en la nómina, en la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tulancingo (CAAMT), también se aprobó un incremento por dos millones de pesos anuales, aproximadamente, en el salario de los funcionarios.Ello significaría más de 11 millones de pesos de incremento tan solo para la nómina de trabajadores.Además, en este mismo presupuesto de egresos, se redujo el subsidio para la CAAMT, en aproximadamente 2.5 millones de pesos; “consideramos que, si se están aumentando el sueldo, entonces es innecesario el subsidio que otorga el municipio”.