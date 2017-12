Lo motiva combatir opacidad

Publicidad

Los casos de corrupción por políticos que se quedan sin castigo y la falta de transparencia en el uso de recursos públicos, son algunas de la razones que motivaron a Mario Gutiérrez Villalobos, militar retirado que aspira la candidatura de la Alcaldía de Irapuato por la vía independiente.Mario es uno de los 5 aspirantes a candidatos independientes por la Presidencia de Irapuato que se registró ante el IEEG.Gutiérrez Villalobos fue teniente de la Fuerza Aérea y Piloto Aviador, ahora ya retirado, con una experiencia de 20 años en el Ejército Mexicano.Señaló que su inquietud es desde hace años, cuando se cansó de ver a políticos acusados de corrupción que no son castigados, mientras que al ciudadano ‘de a pie’ se le aplica la ley con rigor.“Vemos en las noticias que un funcionario se roba 10 millones de pesos, y estoy poniendo un ejemplo de cifras bajas, y vemos que no le pasa nada, nunca manejan los recursos públicos de manera transparente”, indicó.Compartió que para la recolección de firmas se apoyará en sus conocidos, aunque por el momento no tienen permitido, ninguno de los aspirantes, poder comentar con la ciudadanía los proyectos que tienen para la ciudad.