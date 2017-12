Renovaran unidades

Publicidad

Desconocen concesionarios dede Laprograma para renovar susNacional Financiera dará créditos para renovar unidades de taxis y existe otro programa autorizado por el gobernador para apoyar a la compra de microbuses.Sin embargo, aunque esto lo anunció Ernesto López miembro de la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), los concesionarios dicen desconocer aún la medida.El representante de AMDA, refirió que a partir del segundodel año a nivel estatal, se autorizarían créditos para renovar unidades de microbús y se iniciaría principalmente en la ciudad de Morelia.Entrevistados algunos concesionarios coincidieron en señalar que hasta ahora no tienen conocimiento de dicho programa.Recordaron que no están en condiciones de renovar las unidades, puesto que difícilmente podrían pagarse los créditos.José Luis López dijo que analizarán la situación ya que en lo particular sus unidades están en buen estado y los costos de operación de las unidades no les permitirían “darse ese lujo”.Enrique Colín también concesionario, dijo que difícilmente podrán entrarle a esa oferta.Agregó que quizá si se tratara de unidades de modelos anteriores, “pero nuevas, no podríamos”.Rosalba Ramírez, también permisionaria, expuso que actualmente las unidades nuevas andan arriba de un millón 600 mil pesos, y aparte el financiamiento “no podríamos con ello”.Enfatizó que los nuevos camiones traen sistemas modernos que le costarán al concesionario y la situación ahora para el gremio “no es la más holgada” dijo.Indicaron que estarán a la expectativa del diálogo que pueda haber con la autoridad estatal.