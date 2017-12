Sufren a la intemperie familiares de pacientes

Publicidad

En la banqueta, con cobijas y a la espera de tener información sobre sus familiares enfermos, decenas de personas pasan la noche afuera del Hospital General de León (HGL).Adriana Juárez es una de ellas; a un lado de la caseta de revistas instaló lo que se ha convertido en su “habitación” nocturna.“Son mis niños los que están adentro, me salieron con problemas de pulmón y tienen que quedarse en incubadora. Cómo los iba yo a dejar aquí”, contó Adriana, quien se estrenó como mamá hace unos meses, pero las complicaciones la hicieron regresar a internar a sus bebés.“Sí nos vamos turnando pero prefiero estar aquí; ayer me decían que me fuera a mi casa pero y si salen a hablarnos de que ya mejoraron, o no quiera Dios que hayan empeorado, mejor aquí pasé la Nochebuena y la Navidad junto con ellos”, agregó mientras levantaba las cobijas, almohadas y pilas de chamarras.Pero pasar las frías noches en la plazoleta ubicada frente al HGL no lo único que padecen, pues también batallan porque los baños a veces están cerrados.“Está muy mal que los cierren porque tenemos que entrar al de Urgencias, pero luego los guardias se ponen payasos para dejarnos pasar”, comentó Jorge López, quien tiene a su esposa internada.A otros la “mala suerte” les llegó con la Nochebuena.“Ya íbamos para la cena con mi suegra y se sintió mal, muy mal y pues me la dejaron en observación mejor que porque el dolor era mucho; entonces ella se la pasó en Urgencias y yo aquí afuera, ni modo”, contó Carlos Pérez Sánchez, visiblemente desvelado.Y aunque Navidad ya pasó, hay familias que saben que recibirán el Año Nuevo en las mismas condiciones.La Secretaría de Obra Pública del Estado (SOP) inició los trabajos para construir el Centro de Espera Digna que atenderá a 796 mil usuarios del nuevo Hospital General de León (HGL).“El Centro de Espera Digna contará con habitaciones, sanitarios y regaderas para hombres y mujeres, con instalaciones de accesibilidad universal, ya que el objetivo es brindar un espacio de confort para los familiares de los pacientes”, informó Manuel Venegas Pérez, subsecretario de Edificación y Proyectos Especiales de la Secretaría de Obra Pública.En total se intervendrán 896 metros cuadrados de área cubierta y mil 965 metros cuadrados de obra exterior, la cual contará con plaza principal, plaza de acceso, jardineras y un acceso para vehículos de servicio.“Estamos iniciando los trabajos de construcción de este Centro de Espera, el cual contará con áreas privadas para los usuarios, un área común, área de servicios y se realizarán trabajos de obra exterior”, indicó el funcionario.En las áreas comunes se contará con un recibidor, vestíbulo, sanitarios, terraza, comedor, área de aseo y lockers; también tendrá espacios de lavandería, bodega de alimentos, cocina, oficinas y archivo.La empresa encargada de realizar esta obra es Acca, S.A. de C.V., originaria del municipio de León, y de acuerdo al programa de obra cuenta con 240 días naturales para ejecutarla; además se le ha encomendado contratar mano de obra local para impulsar la economía en la zona y agilizar los trabajos.Venegas Pérez recordó que la construcción del nuevo Hospital General León tendrá una inversión de 721 millones de pesos solamente en obra y dará cobertura a más de 796 mil usuarios de la región.Se trata de la obra hospitalaria más importante del Gobierno del Estado, pues contará con 250 camas censables y 150 no censables, 47 consultorios, 4 especialidades básicas, 34 subespecialidades, consulta externa, auxiliares de diagnóstico, urgencias, cirugía, tococirugía, cuidados intensivos, cuidados intermedios, diálisis peritoneal, quimioterapia, inhaloterapia, hospitalización, servicios paramédicos y servicios generales.La SOP también construye una vialidad de acceso al nuevo hospital.“El objetivo es mejorar el camino de acceso al nosocomio para brindar mayor seguridad a los usuarios y una vez concluida la construcción del hospital y la vialidad, se ofrezca un servicio de calidad integral”, finalizó.