Convierten eje en 'zona de matanza' y ninguna Policía lo vigila

“A veces no sabemos a qué jurisdicción le tocan los muertitos que ahí dejan y tenemos que esperar a ver si se los llevan los de la Procuraduría de la Región de León o la del lado de Silao”, contó un oficial que prefirió no dar su nombre.

El Eje Metropolitano está, pero. La pelea está en no quedarse con los casos de homicidios, ya frecuentes en esta zona.Cada que es encontrado un, laspara ver quién se quedará con el problema.en donde hay varios ranchos y comunidades, pero no sobre el Eje Metropolitano. La Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, informó quede a qué corporación le correspondía patrullar y que quizá se trataba de policías de los municipios mencionados.(FSPE).Lo cierto es que la zona(León y Silao) y a la Policía Estatal (FSPE), pero sobre el Eje metropolitano ninguna patrulla pasa por horas., entre ellos el de una mujer. No es el primer caso.https://drive.google.com/open?id=1YsDGElOj1IX8kMPMTMtS8pLtP88m0BIT&usp=sharingEl 4 de febrero,de una constructora. Según la Subprocuraduría de Justicia, murieron a causa de golpes y estrangulamiento. Días más tarde, el 13 de febrero, a las 2:30 de la tarde, en un terreno entre Comanjilla y Albarradones, fue, cuando las autoridades lo encontraron, el hombre aún estaba en llamas.El sábado 19 de marzo, cerca del panteón, se encontró, de un balazo en la cabeza. Pasaron unos meses y el 23 de octubre, en el eje, cerca de Comanjilla,Todavía hace unos días, el 17 de diciembre,en un camino entre la carretera a Comanjilla y el Eje Metropolitano.