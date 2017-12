Gastan $150 mil diarios en Parque Bicentenario

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Gobierno del Estado aprobó mantener para este 2018 el recurso de 46.6 millones de pesos para la operación del Parque Guanajuato Bicentenario (PGB), misma cantidad asignada en 2016 y 2017.De acuerdo al Paquete Fiscal Autorizado 2018 de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA), el parque recibirá 46 millones 605 mil 840 pesos bajo el proyecto Q0342 de la partida 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”.De 2012 a 2018 (84 meses) el PGB ha recibido 381 millones 817 mil 520 pesos para gastos de operación, en promedio cuatro millones 545 mil 446 pesos cada mes.Es decir, al final de 2018 cada día de operación del PGB costará al bolsillo de los guanajuatenses, 149 mil 439 pesos aproximadamente.El año pasado am dio a conocer que los ingresos por taquilla del parque, de 2011 a marzo de 2016, fueron de 18 millones 381 mil 850 pesos, lo que representaba apenas el 6.36% de los 288 millones que se habían entregado hasta el 2016 para su operación.Carlos Domínguez Aguilar, director del parque, defendió el recurso que se les ha otorgado con el argumento de que el objetivo no es obtener utilidad.“En la suma que ustedes hacían de los ingresos de todos los años, contra los gastos de operación, sí hay una diferencia, pero no podemos hablar de un déficit porque el parque como museos, como muchas otras áreas, nuestro objetivo no es tratar de obtener una utilidad, nuestra utilidad la obtenemos atrayendo visitantes”, precisó.Cuando se proyectó la creación del PGB en 2009 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se anunció un presupuesto inicial de 773 millones de pesos, pero al final la obra costó a los guanajuatenses cerca de dos mil millones de pesos.El parque está construido en una superficie de 97 hectáreas de las cuales 50 se habían destinado para una zona ecológica que al final quedó en el abandono.Los recursos por añoEn 2012 el Parque Guanajuato Bicentenario recibió 70 millones de pesos a través de la Secretaría de Desarrollo Turístico de aquel entonces, bajo el concepto de “Fideicomiso de Inversión y Administración del Parque Guanajuato Bicentenario”.Además el dinero estaba destinado a “posicionar al Estado de Guanajuato como uno de los principales destinos turísticos del país, impulsar el incremento en un 3% anual de la afluencia de turistas que pernoctan en hoteles de una a cinco estrellas y desarrollar y fortalecer la oferta turística de la entidad”.Para 2013 el recurso aprobado para el parque cayó a 32 millones de pesos, 54.29% menos, con el cual se realizaron las mismas actividades que en 2012.Sin embargo, en 2014 nuevamente se destinaron 70 millones de pesos bajo las partidas 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” y 4211 “Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para gasto corriente”.La cifra se repitió en 2015 por 70 millones de pesos, detallando los mismos conceptos que el año anterior.Durante los tres próximos años 2016, 2017 y 2018, el PGB recibió y recibirá 46 millones 605 mil 840 pesos en cada ejercicio fiscal.