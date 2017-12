Roban dos vehículos del Estado cada mes

Publicidad

En promedio cada mes dos vehículos oficiales del Gobierno estatal son robados, según cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato (SFIA).A través de una respuesta de acceso a la información la dependencia informó que en los últimos seis años y medio se han dado de baja del padrón estatal 185 vehículos oficiales por robo, ninguno fue recuperado.El robo de vehículos es el tercer motivo por el cual las unidades causaron baja del padrón oficial de enero de 2010 a junio de 2017.La cifra total de vehículos que quedaron fuera del padrón durante este periodo fueron dos mil 444, esto sin tomar en cuenta los que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ya que esa información se considera como reservada o confidencial.En las estadísticas oficiales se detalló que además mil 539 se dieron de baja por descompostura, por lo cual se sitúa en el primer lugar de la tabla, además de 520 por siniestro.La dependencia que más automóviles dio de baja es la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) con 234 unidades, le siguen la Secretaría de Gobierno con 175, la Secretaría de Finanzas con 107 y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano con 106.De acuerdo al portal de la Unidad de Transparencia el padrón estatal de vehículos oficiales asciende a cinco mil 875 y la dependencia que tiene más unidades a su cargo es la SEG con 974, lo que representa 16% del total.Se pidió la postura del Gobierno del Estado a través del área de comunicación social para conocer por qué no se ha recuperado alguno de los vehículos oficiales, pero no hubo respuesta.El 7 de diciembre de 2015 un empleado del Parque Agro Tecnológico Xonotli fue levantado por hombres armados sobre la carretera de las comunidades de Godoy a Mexicanos, en los límites de Salamanca y Villagrán.Los delincuentes aprovecharon que un tramo de la carretera está sin pavimentar y aprovecharon para subirse al vehículo conducido por el empleado de Xonotli, aunque unos kilómetros adelante lo bajaron y se llevaron la unidad.Jonathan Rincón Navarro, coordinador jurídico del Parque Xonotli, explicó que el robo con violencia fue al mediodía y muy cerca de las oficinas del parque, a uno 500 metros de distancia. El vehículo nunca fue recuperado.Dicha carretera estatal está inconclusa en un tramo de 100 metros aproximadamente donde cruzan ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y por este motivo no se terminó, provocando que los delincuentes aprovechen para robar automóviles.El 13 de marzo de 2016 agentes de la Policía Ministerial del Estado fueron despojados de una camioneta, cuando circulaban en la carretera Irapuato-Cuerámaro, la cual fue rastreada por el dispositivo GPS y localizada.En la página de internet del Repuve, la unidad GMC con placas GG-38363 tiene reporte de robo del día de los hechos, así como su recuperación al día siguiente, el 14 de marzo de 2016.Cabe mencionar que este vehículo no forma parte de la lista entregada a través de acceso a la información, ya que es de una dependencia de seguridad.