Arropado por Izquierda Popular Guerrerense (IPG), corriente perredista que él mismo fundó cuando era Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre reaparecerá hoy en un acto de precampaña para conseguir ser candidato a diputado federal por el distrito 8 de la Costa Chica.Tras renunciar al cargo el 24 de octubre del 2014 luego de la desaparición de los 43 normalistas, Aguirre regresa al escenario político respaldado por la alianza PRD-PAN-MC, los tres partidos con los que ganó la gubernatura en las elecciones de enero de 2011, luego de renunciar al tricolor en 2010.La corriente IPG, tribu local que dirige el secretario general del PRD estatal, Alberto Catalán, está convocando a un acto de precampaña en el Municipio de Ayutla de los Libres, cabecera del distrito 8.El pasado fin de semana, la dirigencia estatal del PRD registró ante el INE a Aguirre como precandidato a una curul.Aguirre fue diputado federal por este mismo distrito en 1991.Su hijo Ángel Aguirre Herrera, quien falleció este año, también fue diputado federal por la misma demarcación en 2009.Luego de que en febrero de 2015, su hermano Carlos Mateo Aguirre y otros cinco funcionarios de su Administración fueron detenidos por la PGR acusados de peculado por 287 millones de pesos, Aguirre renunció a las filas perredistas.Pese a que ya no milita en el sol azteca, el ex mandatario sigue operando al interior de ese partido.En el Consejo Político Estatal del PRD que se realizó noviembre pasado, Alberto Catalán, líder de la corriente de IPG, fue designado Secretario General del comité estatal.Aguirre logró el apoyo de Nueva Izquierda (NI) que en Guerrero está constituida en varias corrientes locales entre ellas Nueva Mayoría que dirigen el Alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, y Beatriz Mojica del Movimiento Alternativo Social (MAS) que preside el ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez.En noviembre de 2016, REFORMA publicó que un informe de la Auditoría Superior de la Federación(ASF) establecía que la Administración de Ángel Aguirre había dejado de solventar 8 mil 628 millones de pesos ejercidos de 2011 a 2014.Estas presuntas irregularidades financieras serían de 22 programas federales.En ese informe hay otros ex funcionarios involucrados como son los casos de los ex secretarios de Desarrollo Social Beatriz Mojica y David Jiménez así como la de Educación, la actual diputada local, Silvia Romero Suárez.Los tres, al igual que Aguirre, buscan un nuevo cargo de elección popular en las elecciones del 2018.