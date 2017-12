Denunció dos veces a su ex y apareció muerta al interior de un auto

Publicidad



"Aproximadamente a las 11:20 pm cuando mis hijos y yo estábamos todos en casa pudiendo ocasionar un daño muy lamentable... mi vida o la vida de mis hijos está en peligro y es muy triste", se lee en el post.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alexandra Castellanos Méndez, quien fue encontrada muerta la víspera de Navidad en Tlajomulco de Zúñiga, en Guadalajara, acusó en vida que fue víctima de violencia por parte de su ex pareja.En su perfil de Facebook publicó el 28 de noviembre que una de las ventanas de su habitación en su domicilio recibió el impacto de una bala.En la red social narró que las autoridades llegaron después y levantaron el parte correspondiente.La información fue publicada de nueva cuenta el sábado 23 de diciembre, cuando Castellanos señaló como responsable a su ex pareja de cualquier ataque en contra de ella o de sus hijos.Un día después su cuerpoFiat One, en la localidad de Jardines del Zapote.Fuentes policiales informaron que la mujer, quien en ese momento no había sido identificada, presentaba por lo menosEl automóvil fue abandonado en Calle Tulipanes y Flor de Azucena. El cristal de la puerta del conductor estaba roto.Sobre el caso, la Fiscalía estatal indicó que no emitiría ningún comentario, para no entorpecer la investigación.