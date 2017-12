Desestima Bronco indagatorias del INE

Publicidad

Argumentando que es transparente en sus gastos,desestimó los expedientes que abrió en su contra el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de fiscalización.Además, el aspirante independiente justificó en una carta enviada a este diario las operaciones financieras que ha realizado en su campaña de recolección de firmas, que fueron cuestionadas por consejeros del árbitro electoral por la disparidad entre el monto de ingresos reportado y los gastos.REFORMA publicó hoy que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) delSobre el expediente del 2015, identificado con el número INE/P-COF-UTF/394/2015/NL, Rodríguez afirmó que el asunto no trata sobre anomalías en los gastos de campaña ni de un financiamiento ilícito en las actividades proselitistas.Agregó que, inclusive, el caso sigue aún, luego de más de dos años, en etapa de investigación preliminar.Dicha indagatoria fue abierta de oficio por la propia autoridad electoral para documentar si "El Bronco" reportó de manera adecuada sus gastos de campaña cuando era candidato a Gobernador de Nuevo León.Respecto al expediente de este año, identificado con el número INE/Q-COF-UTF/179/2017, que se encuentra en etapa de diligencias preliminares, el Mandatario neoleonés aseveró que hasta ahora no se le ha hecho requerimiento alguno sobre presuntos desvíos de recursos ni utilización del erario para fines electorales.Mencionó que sobre el señalamiento de propaganda contenido en la investigación, que incluye videos en redes sociales, espectaculares y vehículos rotulados, de manera voluntaria ya reportó esos gastos ante el Sistema de Fiscalización del INE.Acerca de los comentarios de algunos consejeros sobre la diferencia entre sus ingresos y gastos, "El Bronco" indicó que esto se debe a que la ley electoral establece la obligación de reportar los gastos a más tardar tres días después de que se realizaron, sin importar que no se hayan terminado de pagar.Añadió que el Manual de Contabilidad del Sistema de Fiscalización establece la posibilidad de que se den de alta rubros de gasto bajo la categoría de "cuentas por pagar", por lo que no solo es facultad del aspirante registrar un gasto que aún no se ha pagado, sino una obligación reportarlo bajo esa figura."Ante la existencia de esta posibilidad contable de ingresar gastos bajo dicha categoría, es ajustado a derecho que la suma de los ingresos sea menor a la de los gastos al presente momento, lo cual en la especie ha sucedido y dichas cuentas han quedado registradas en las correspondientes cuentas de diario", menciona en la carta enviada a REFORMA.El Gobernador dijo que, incluso, ciertos precandidatos presidenciales se encuentran en la misma situación, donde la suma de los gastos supera la de los ingresos.La semana pasada el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, calificó como "anómalo" que los aspirantes tengan mayores erogaciones que ingresos.