Fallan diputados de Jalisco al atender peticiones

¿Le gustaría saber el trabajo que han hecho diputados federales a favor de Jalisco? Espere sentado.En la Cámara de Diputados hay 31 representantes jaliscienses a quienes, en teoría, se les puede contactar vía correo electrónico; sin embargo, MURAL realizó un ejercicio de comunicación con todos y sólo se logró la respuesta de siete.El 22 de noviembre se enviaron directamente peticiones periodísticas de información a los 31 legisladores a través del e-mail que cada uno tiene en su perfil disponible en el portal de la Cámara.Se les cuestionó individualmente sobre su labor y las gestiones económicas que ha logrado en beneficio del Estado -durante las discusiones presupuestales- desde que protestó al cargo, el 29 de agosto de 2015.Pero luego de más de un mes de esperar respuesta, 24 las ignoraron y sólo llegaron las de Germán Ernesto Ralis, María Candelaria Ochoa, Macedonio Tamez, Jonadab Martínez y Víctor Manuel Sánchez, todos de MC, así como Evelyng Soraya Flores, del PVEM, y José Luis Orozco, del PRI.En el caso del panista Hernán Cortés, ni siquiera pudo llegarle el mensaje debido a que sus medidas de seguridad lo rechazaron."Desde que soy diputado federal no he gestionado de manera individual ningún apoyo económico. No estoy de acuerdo con el etiquetado de recursos a través de la gestión personal de los diputados. Se presta a corruptelas y a injusticias", respondió el diputado Tamez.Este legislador, igual que sus compañeros Ochoa y Sánchez, expusieron que las gestiones de MC se realizan como fracción legislativa, no de manera personal; sin embargo, Ralis expuso que él logró 194.7 millones de pesos para Tlaquepaque, y Martínez, 486 millones.Sin dar cifras monetarias, el priista Orozco afirmó gestionar apoyos para escuelas y estudiantes, reparto de semillas y fertilizantes para agricultores, ampliación del Hospital Regional de Ciudad Guzmán y ferias de servicios de salud, construcción o rehabilitación de carreteras como la de San Andrés-Gómez Farías, y cursos para fomentar el empleo.Por su parte, Flores, del PVEM, expuso que ha logrado gestiones por 136 millones de pesos que se han destinado para proyectos carreteros en el Estado, así como obras en San Juan de Los Lagos, Ojuelos y Lagos de Moreno.