Registra balanza superávit tras 37 meses

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las ventas de mercancías mexicanas al exterior se incrementaronEsto dio como resultado un superávit comercial deindican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).La información del instituto revela que la variación en las exportaciones (ventas destinadas el mercado externo) fue la mayor desde el 7.01 por ciento de septiembre del año pasado.Tanto las ventas destinadas al mercado externo como las importaciones se redujeron en octubre 0.48 por ciento y 1.06 por ciento, en cada caso.Los datos positivos de las exportaciones en noviembre se basaron en el aumento tanto de los bienes petroleros de 16.42 por ciento como los no petroleros de 5.34 por ciento.Para el caso de las ventas de mercancías no petroleras destacó el avance de 6.15 por ciento en las manufactureras en noviembre, tras dos meses con descensos, de la mano de los resultados favorables en el componente de resto de manufacturas y la industria automotriz.Los movimientos referidos se reflejaron en un total de exportaciones de 36 mil 149 millones de dólares contra 36 mil 57 millones de compras de bienes extranjeros.De las importaciones, las no petroleras se acrecentaron 1.91 por ciento mensual durante noviembre y las petroleras 0.34 por ciento.Por tipo, las de bienes de consumo retrocedieron 0.95 por ciento pese al incremento en las petroleras.Las compras de bienes de uso intermedio subieron 2.45 por ciento en noviembre y las de bienes de capital reportaron un movimiento ligero de 0.03 por ciento.Al final, en noviembre el valor total exportado por México menos el importado se reflejó en un superávit comercial del País por 91 millones de dólares, el cual contrasta con el déficit por mil 334 millones observados en el mes anterior.Si la comparación de las exportaciones se hace contra noviembre de 2016, se tiene una variación de 12.50 por ciento, derivada de un alza de 44.68 por ciento en las ventas petroleras y 10.84 por ciento en las no petroleras.En tanto, el valor de las compras al exterior de noviembre pasado creció 11.18 por ciento respecto al mismo mes de 2016.