MÁRQUEZ, LUGAR 8

La revista 32 presentó una encuesta de Arias Consultores sobre la calificación del desempeño de los gobiernos estatales. El gobernador Miguel Márquez está en el lugar ocho de mayor aprobación.En el estudio levantado del 15 al 17 de diciembre al Mandatario Estatal lo aprueba un 45.8%, lo desaprueba el 46.1%, y es indiferente para el 8.1%. En la anterior estaba en el segundo sitio.Los primeros lugares son para Jorge Aristóteles Sandoval, de Jalisco; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Tamaulipas; y Rodrigo Zapata, Yucatán. En el fondo de la tabla, Arturo Núñez, de Tabasco.El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, rompió el aburrimiento de la grilla político-electoral de fin de año y regresó de su convalecencia de una operación de hernia para presentar una carta a la dirigencia estatal de su partido en la que plantea que, si hay dos o más aspirantes a un cargo público, se realice al menos un debate y eso tenga un valor a la hora de designar a los candidatos. Suena interesante.El detalle es que hasta la fecha la designación a ese y otros puestos no tiene reglas del juego. Los tiradores esperan con ansias las convocatorias para anotarse y que el partido les diga cómo le harán. Esa incertidumbre provoca en algunos suspirantes el temor de ser víctimas de un “madruguete”. El dilema el PAN es cómo no parecerse al PRI, en el que todos sus candidatos surjen de un vil dedazo.El único aspirante a un cargo que presentó una propuesta formal para el proceso de designación fue el senador Fernando Torres Graciano, que busca el de la gubernatura, y todavía espera que le respondan. El planteó que una encuesta abierta tenga un valor del 70%, una consulta a la militancia panista el 20%, y otra a líderes de cámaras empresariales, organizaciones sociales, asociaciones y colegios, con valor del 10%.Los “fernandistas” ya salieron a pedir transparencia y equidad en las designaciones; primero hace unos días el diputado Ricardo Sheffield Padilla, quien busca la candidatura a Alcalde, y ayer Salim Alle para retar a debatir. La dirigencia estatal con Humberto Andrade y Poncho Ruiz, con el respaldo de su Comité Nacional, tendrán que parar oreja para que esas hoy legítimas inquietudes no sean después motivo de reclamos.Salim tiene la mano levantada para aspirar a una candidatura al Senado, pero no será nada sencillo. También la quieren otros como el diputado local, Éctor Jaime Ramírez Barba; el diputado federal, Erandi Bermúdez Méndez; y otros no la buscan pero pudiera caerles de rebote, como Carlos Medina o Lalo Sojo.Por cierto, Ramírez Barba con motivo de sus vacaciones no pudo estar en la visita hace una semana de su candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, pero se hizo presente con publicidad en Facebook. El médico leonés aprovechó el saludo que le envió el queretano en el evento del Poliforum y lo promociona.En esta época del año algunos de los políticos gustan de felicitar con mensajes por video en sus redes sociales. De los aspirantes a la gubernatura de Guanajuato, de todos los partidos, así lo hicieron el panista Diego Sinhué Rodríguez, en su casa, acompañado de su esposa y sus dos hijas. Y también Luis Alberto Villarreal le puso producción.En el PRI el que suena en radiopasillo que sería el apuntado por el dedo, José Luis Romero Hicks, sí subió un video navideño, pero de su campaña #GtoQuiereSaber, con los datos del “otro” Guanajuato. Con más de mil reproducciones su mensaje del 21 de diciembre se enfocó en el problema de los ninis. Según INEGI hay 51 mil jóvenes guanajuatenses entre 15 y 29 años que ni estudian ni tienen empleo.Lamentó que en León hay más de 42 mil personas entre 12 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan. Además la ciudad es primer lugar nacional en consumo de drogas, uso de armas y comisión de actos vandálicos y segunda entre los jóvenes que tienen amigos involucrados en asuntos de drogas. “Si asumimos que los jóvenes representan el futuro de la sociedad, vamos por el camino equivocado”, dijo.Entre los políticos felicitadores con videos en redes por el fin de año estuvieron: La coordinadora de los diputados locales del Partido Verde, Beatriz Manrique; el secretario general del Congreso del Estado, Christian Cruz; el regidor del PAN, Jorge Cabrera; el funcionario del PRI Estatal, Pepe Pedroza, etc.Luego de la salida del síndico Carlos Medina Plascencia y su declaración de que se hacía a un lado porque no le dejaron ayudar en la estrategia de Seguridad Pública para León, el titular de la Secretaría, Luis Enrique Ramírez Saldaña, respondió ayer que prefiere no ahondar: “Yo no me metería en ese tema, seguiré trabajando en la seguridad, hoy por hoy lo que tenemos que hacer es construir la seguridad”.El todavía Síndico hasta el 11 de enero además de quejarse de que sus propuestas no fueron escuchadas, principalmente el retomar el Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM), fue duro y directo al señalar que el Secretario simplemente no tiene capacidad.Lo que Ramírez Saldaña respondió fue: “Yo seguiré haciendo mi labor, recordar que nosotros (los titulares) somos evaluados. Desde el día que entré he sido evaluado por el alcalde (Héctor López Santillana), la evaluación es permanente”. La realidad es que esas valoraciones las sabe el Presidente pero no están sobre la mesa del Ayuntamiento, y menos de la prensa y la sociedad. Valdría la pena conocerlas.La empresa “Pollo Feliz” donó la venta del primer día de la reinauguración de su sucursal en Guanajuato capital para ayudar a damnificados por los sismos de septiembre pasado. Son 140 mil 523 pesos que entregaron a la Delegación Estatal de la Cruz Roja. También donó dinero en efectivo para la adquisición de 600 cobijas para los DIF de León, San Francisco, Purísima, Romita y Guanajuato.Por esa labor altruista el gobernador Miguel Márquez Márquez entregó un reconocimiento al empresario don Antonio De la Rocha Zazueta, propietario de la cadena restaurantera.