¿Cómo mejoran tus relaciones de pareja después de que te rompen el corazón?

No hay dolor tan devastador como el deY tal dolor sólo empeora si el corazón roto es el resultado de una infidelidad.Es la última traición. Darle a alguien tu corazón para que te engañe con otra, es como si te sacaran tu corazón del pecho con unas pinzas.Te hace cuestionarte. Te hace dudar de ti. Y te preguntas qué hiciste para merecer eso.Con el tiempo, empiezas a levantarte, sobrevivirás.Y parece algo malo… pero en realidad no lo es.El hecho de que tu pareja te haya engañadolo que estás dispuesta a tolerar y cuándo es momento de decir: "Basta".Nada te hará crecer tanto como una traición.A partir de hoy, exigirás el trato que te mereces.Es difícil creer queSer engañada te hará ver el término de "para siempre" desde otra perspectiva.Te darás cuenta que no toda relación será la buena Sin embargo, esto no debería detenerte a buscar el amorTienes que aprender que no toda relación va a funcionar. Un poco de escepticismo es saludable.Los celos son reales, especialmente después de una traición. Será fácil cy, en consecuencia, a engañarte.Es un camino resbaladizo que te dejará con muchas lágrimas y un sentido de vacío.LaSentir esos celos solamente te hará daño. Y esta persona te hizo daño, definitivamente no se merece tu enojo, sino tu lástima.Te das cuenta de qué tan egoísta puede ser la gente en el mundo.Es posible que te sorprendan y horroricen las razones detrás de sus acciones. PeroLa realidad es que esta persona era un ancla… y ahoraNunca habrá nada tan importante como la confianza. Una vez que se haya roto, cualquier relación fracasará. Es el ingrediente clave para un "y vivieron felices para siempre".Si no puedes confiar en alguien…Y una vez que alguien te haya engañado,y sólo unas pocas personas podrán merecerlas.Ahora lo cuestionarás todo, porque conoces el dolor de la traición. PPorque aquellos que se ganen tu confianza, se la habrán ganado a capa y espada.Hay muchas cosas que la vida puede enseñarnos, pero una de las lecciones que seguramente no querrás creer, es que el amor no es suficiente.Se requiere más que amor para tener una relación; necesitasHabrá peleas y malos momentos; se dirán cosas feas. Tal vez algún día se lastimen. Y aun así van a tener que aprender y seguir adelante.Después de que te apuñalaran por la espalda y te dejaran por muerta, aprendes de lo que eres capaz.La infidelidad sólo te hará más fuerte. Y es devastador, pero no te destruirá.Son parte de nosotros.Si puedesIgual y él acaba de ganar una batalla (o al menos eso cree), pero en realidad no sabe que perdió horriblemente. Y tú, tú te has librado de una mala persona.