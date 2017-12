La calidad del aire es buena en Pueblos del Rincón

Publicidad

A pesar de losy las fogatas del fin de semana, hasta el momento no hay precontingenciaen los Pueblos del Rincón.Sin embargo, autoridades invitan a la población aquemas innecesarias.De acuerdo al Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire (Seica) y las direcciones de Ecología de San Francisco y Purísima del Rincón, indicaron que ayer la calidad del aire se reportó como buena.En ambos municipios se ha hecho hincapié en la importancia de mantener aptos los niveles de calidad del, sobre todo tomando en cuenta la situación de precontingencia que se ha manejado en la ciudad de León.Incluso en semanas pasadas, en la ciudad de Purísima, que sí cuenta con los equipos para medir la calidad del aire, indicaba no satisfactoria; situación que no se ha presentado en San Francisco del Rincón.Precisamente en esta ciudad, se estableció unapara evitar la quema de esquilmos, pastizales y sobre todo el hábito de encender fogatas en esta temporada.Razón por la que se mantiene la invitación para que la ciudadanía atienda las recomendaciones de Ecología de San Francisco del Rincón.