Son egresados 'para los demás'

Con un llamado a hacer de su profesión algo significativo en sus vidas y que nunca olviden a los que más nos necesitan, alumnos de licenciatura y maestría de la Universidad Iberoamericana recibieron su constancia de fin de estudios.

“ Se enfrentan ahora a su profesión, no como cualquier egresado sino como un ex ibero, con el espíritu que les hemos querido impre gnar; serán orgullosamente ex iberos si se realizan como profesionistas con una visión nueva y un compromiso férreo de ser para los demás ”, señaló el Rector el Padre Felipe Espinosa Torres S.J. en su mensaje a los egresados.

En este periodo egresaron 182 estudiantes de 24 licenciaturas, y 36 de posgrado, quienes recibieron su constancia de manos del Rector, acompañado en el presídium por el Dr. Javier Prado Galán S.J. Director General Académico y por la Directora General de Integración Comunitaria, la maestra Mónica Macouzet del Moral.

Para concluir padres de familia y autoridades académicas brindaron por el logro de los ahora orgullosos ex ibero.

