¿Pulido se va de las Chivas?

Con un mensaje mediante su cuenta oficial de Twitter, el delantero del Chivas, Alan Pulido, informó que hoy sería su último entrenamiento con el equipo al que 'nunca olvidará'.Pulido anunció que el motivo de su salida será porque formará parte de la Major League Soccer en las filas del Detroit Moles FC.Jugadores y el equipo de los rayados del Guadalajara le agradecieron a su compañero por las victorias y derrotas, además lo felicitaron en su nuevo reto.Sin embargo los seguidores del Chivas y del delantero no tardaron en responder que se trataba de una broma del Día de los Inocentes, pues una supuesta cuenta oficial del equipo estadounidense también 'felicitó' a Pulido por su cambio.Los aficionados no tardaron en percatarse de que se trataba de una farsa, pues la red social 'oficial' de los "Topos", ya que ésta fue creada el mismo día no contaba con más posteos que no fueran relacionados al tema del jugador mexicano.

El futbolista envió un supuesto comunicado en el que anuncia su salida del Chivas. Foto: Cortesía Twitter