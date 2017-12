2017-12-28 11:02:29 | AGENCIA REFORMA

El 2017 fue de claroscuros para casi todos los elementos mexicanos que militan en el extranjero.

Si hubo un mexicano que brilló este 2017 en el futbol extranjero fue Hirving Lozano.



El "Chucky" necesitó de su buen futbol y seis meses para volverse el tricolor del momento en las ligas foráneos, en su caso en la Eredivisie con el PSV de Eindhoven.



La historia comenzó cuando en el verano Pachuca dio a conocer la compra de su canterano por parte de los granjeros, quienes pagaron 24.5 millones de euros, cifra récord en el futbol mexicano, y firmaron un contrato hasta 2023.



Su debut oficial no fue el mejor dado que la temporada arrancó con una serie eliminatoria en la Europa League ante el Osijek croata, la cual perdieron y representó un duro golpe.



Ya en el estreno de la Liga holandesa el panorama cambio tanto para Lozano como el PSV dado que ganaron su encuentro ante el AZ Alkmaar con todo y gol del tricolor.



Ese fue el primer tanto de los nueve que metería en las primeras 10 jornadas del campeonato, la cifra llegaría a la decena a la larga (se apuntó otro tanto en la Copa) y con ello se hizo de la cima en la tabla de goleadores junto a su compañero Marco van Ginkel.



El rendimiento le aseguró de inmediato un puesto en el 11 titular además del cariño de la afición, la cual a finales de octubre y tras un triunfo 3-0 sobre el Heracles, con tanto del "Chucky", le cantó el "Cielito Lindo".



El buen momento también estuvo en la Selección Nacional, con la cual hizo cuatro dianas en el año, tres en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2018 y una más a Rusia en la Copa Confederaciones.



Javier Hernández



El 2017 no trató muy bien a Javier Hernández.



Entre lesiones, ayuno goleador y hasta un cambio de equipo el "Chicharito" batalló para mantenerse en ritmo y contar con 10 tantos al 22 de diciembre.



El atacante inició el año en el Bayer Leverkusen, cuadro con el cual llegó a juntar tres meses sin anotar un gol, situación que le costó la titularidad con las aspirinas.

Durante el verano Hernández se mudó al West Ham United para tener un semestre complicado entre crisis deportiva y una lesión en noviembre que lo alejó de las canchas.

Para colmo de males el equipo, en busca de mejorar el rumbo, contrató a David Moyes, quien en el ciclo 2013-14 coincidió en el Manchester United con el mexicano, tiempo en el que éste tuvo poca actividad.





Héctor Moreno



El 2017 del defensa se puede definir en dos etapas: la primera una muy buena con el PSV y la segunda una gris con la Roma.



Luego de un semestre inicial en plan grande con los Granjeros, el central acaparó los reflectores cuando se dio a conocer su contratación con la Loba, cuadro protagonista en la Serie A y con buenas campañas en la Champions.



"No hay muchos mexicanos en Europa, pero ninguno de ellos juega en un equipo tan grande", así resumió Moreno su orgullo por llegar al equipo capitalino, alegría que al paso de las semanas se iría apagando.



En la segunda parte del 2017, Moreno cuenta con cinco partidos con la Roma, dos de ellos como titular y que da un total de 227 minutos, poca cosecha para lo que se esperaba.





Raúl Jiménez



Las temporadas pasan y Raúl Jiménez no despunta en el Benfica.



El ex americanista comenzó a mediados de este 2017 su tercer campaña con las Águilas lusas, una que en rendimiento ha estado de momento inferior a las predecesoras.



Como ha sido costumbre, el atacante es suplente dado que de los 14 duelos de Liga que ha jugado, sólo en uno fue parte del 11 inicial. Suma 249 minutos pero ninguna anotación.



Su suerte en la Champions fue mejor, ahí inició tres duelos pero sin gol, meta que se ha reducido a un tanto en la Copa de la Liga y otro en la Supercopa.



El tiempo pasa y Jiménez no desquita los 22 millones de euros que pagó el Benfica por él en el 2016, situación que le puede costar al tricolor la salida del club.





Andrés Guardado



El mediocampista fue otro de los que dividió su 2017 entre dos equipos: uno el PSV donde cerró un buen ciclo de tres años y el otro su fichaje con el Real Betis.



La determinación del "Principito" por irse al equipo sevillano fue criticada debido al poco protagonismo en la Liga española, tema que hizo menos el mexicano.



De inmediato Guardado se hizo de un puesto titular y rol importante en el Betis, y aunque los resultados no han sido los mejores, la calidad y futbol del capitán tricolor no se han puesto en duda.





Carlos Salcedo



Un semestre gris con la Fiorentina y otro protagónico con el Eintracht Frankfurt, así fue el 2017 para el central.



La aventura europea del "Titán" parecía acabarse luego de que en el verano La Viola (con la que tuvo poca participación) prescindiera de sus servicios. Para fortuna, salió el cuadro alemán a su rescate.



Ya en las filas de las Águilas, el rendimiento mejoró al igual que los minutos lo que le favoreció para las convocatorias a la Selección Nacional, con la cual se puede ver en Rusia 2018.





Carlos Vela



El 2017 fue el año de despedida de Carlos Vela con la Real Sociedad.



Fue justamente su partida a la MLS, a Los Ángeles FC, la que marcó la participación del "Bombardero", quien pasó de titular indiscutible a banca.



El primer semestre fue intachable para el mexicano, quien aportó para que el equipo clasificara a la Europa League.



En el verano se dio la noticia de su partida a media temporada y por ello el técnico Eusebio Sacristán decidió moverlo a los suplentes para acostumbrar el equipo a jugar sin él.





Marco Fabián



El 2017 del mediocampista se resume a los primeros seis meses, dado que el resto fue baja por una operación de espalda.



La dolencia no pudo llegar en el peor momento dado que el ex chiva gozaba de la titularidad en el Eintracht Frankfurt, una que le costó trabajo dado que al inicio el técnico Niko Kovac no lo consideraba.



Para el arranque de la temporada, el panorama se complico dado que Fabián sufría constantes dolores lumbares lo que obligó a que en agosto fuera intervenido. Su regreso se espera para enero.





Los Dos Santos



Los hermanos Dos Santos no tuvieron un mal año en el aspecto personal, en el grupal el tema fue a menos con una pésima temporada con Los Ángeles Galaxy.



La reunión de Giovani y Jonathan se dio luego de que el segundo dejara el Villarreal en el verano para irse a la MLS, donde su hermano mayor ya la pasaba mal debido a los resultados negativos.



En cuanto a participación no se puede hablar mal, Gio fue titular durante todo el año y Jona explotó los seis meses con el cuadro angelino, que espera mejores tiempos.





Los del Porto



La delegación tricolor en el Porto ha tenido una participación que va desde la titularidad hasta los rumores de salida por la falta de minutos.



Héctor Herrera es el elemento que más participación tuvo sobre todo en el segundo semestre, al igual que Jesús Corona, uno de los favoritos del técnico Sergio Conceicao.



En tanto, Diego Reyes (que jugó medio año con el Espanyol) trata de ganar minutos y confianza, quien de plano no vio su suerte es Miguel Layún, incluso los medios locales ponen fuera del club en enero.