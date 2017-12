América sigue sin matón

Publicidad

Lo único que ha llegado a Coapa desde el extranjero son refuerzos de humo.Nombres van y vienen, pero el América no ha logrado concretar el fichaje de un delantero que sea capaz de guiar al campeonato al América o, que al menos, genere esa ilusión en su fanaticada.La dirigencia azulcrema actual, encabezada en el área deportiva por Santiago Baños, sólo ha podido reforzar a la polémica escuadra azulcrema como Emanuel Aguilera, Henry Martín y Joe Corona, todos provenientes de los Xolos de Tijuana.No hay más, pese a que falta poco más de una semana para el arranque del Clausura 2018.El francés Jérémy Ménez [Antalyaspor], los argentinos Lucas Pratto [Sao Paulo], Martín Benítez [Independiente] y el uruguayo Octavio Rivero [Colo Colo] han estado en la órbita americanista en las últimas semanas.Ni ellos, ni ningún otro ariete ha sido contratado por la cúpula emplumada hasta el momento, pese a las necesidades de Miguel Herrera, técnico de las Águilas.En años recientes, futbolistas como el atacante Avilés Hurtado le han dicho “no” al América.El colombiano terminó por firmar con los Rayados de Monterrey, donde actualmente milita.Este tipo de negativas han contribuido a que el club amarillo tenga problemas para incorporar elementos de calidad, pues ya no es el único que seduce por medio del dinero.“Requerimos de un 9 que nos ayude a hacer los goles que necesitamos, que complete con el Cepillo [Oribe Peralta], con Henry [Martín] y con el [Alejandro] Wero Díaz”, manifestó el Piojo en el pasado Draft.Herrera aceptó: “América ya no es el único equipo que invierte.Ahí están los casos de los equipos del norte, como Tigres o Monterrey; Chivas también ha gastado mucho”.Javier Pérez Teuffer, presidente del América en el título de 2002, expresa que para hacer las negociaciones pertinentes hace falta tiempo.“Yo las hacía un año o seis meses antes, de acuerdo con lo que necesitaba el equipo.No es algo que en unas pocas semanas resuelvas bien”.Aunque admite que a este equipo “los demás piensan que le pueden sacar el dinero fácil, porque tenemos esa fama de millonarios que pueden contratar el precio que sea”.Antonio Carlos Santos, figura americanista ochentera, lamenta que la nula llegada de caras nuevas al Nido “se deba a un problema administrativo, ya que “le han vaciado las cuentas al dueño”, Emilio Azcárraga Jean.“En el pasado, compraron jugadores demasiado inflados en su precio como Carlos Darwin Quintero, Silvio Romero, Oribe Peralta, Agustín Marchesín”, dice el brasileño, hoy comentarista de televisión.Santos señala que los directivos que han pasado por Coapa en los últimos años, como Ricardo Peláez y Baños “sólo se han preocupado por gastarse el dinero del dueño, sin conocer a profundidad las entrañas del equipo y lo que representa”.El futuro para el americanismo es desolador, en caso de no contar con incorporaciones importantes, de acuerdo con Antonio Carlos: “no está para pelear el título, ya se vio el torneo pasado”, sentencia.