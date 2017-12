Publicidad

ha alcanzado unpara la, pretendido también por el Real Madrid,, aseguró el presidente del club rojiblanco, Josu Urrutia -en el trascurso de una rueda de prensa casi monográfica sobre sobre este asunto en el Palacio de Ibaigane, sede del club. Urrutia especificó queAparentemente, ese debía ser el punto final a una negociación que se alarga ya durante 15 meses, "cuando Kepa no era titular". Pero Kepa no ha respondido aún al Athletic desde que se alcanzó ese punto de encuentro hace un mes., explicó Josu Urrutia,. ¿Por qué lo hizo? Eso solo lo sabe él".Por eso, el presidente del Athetic insiste en que no quiere adelantarse a los acontecimientos, en que las puertas siguen abiertas., aunque reconoce que queda poco tiempo para que Kepa pueda negociar su contrato con quien quiera, incluido el Athletic,Según Josu Urrutia, el Athletic no tiene noticia alguna del Real Madrid, club que pretende hacerse con los servicios del portero rojiblanco, bien en el mercado de invierno que en breve se inicia, bien a partir el 30 de junio. Otras fuentes también amplían ese interés en su fichaje al Paris St. Germain. Urrutia descartó cualquier negociación para la venta del jugador en este mercado de invierno., aseguró Urrutia.En definitiva, el presidente del Athletic dejó la renovación de Kepa o su fichaje por el otro club, en el tejado del portero, al que no llegó a exigir un guiño de compromiso rojiblanco, pero recordó las palabras recientes de Iñaki Williams, a punto de ampliar de nuevo su contrato firmado en 2016 que le liga al Ahletic hasta 2021 con una clausula de rescisión de 50 millones de euros. Williams dijo que le debía todo al Athletic y que no se veía lejos del club rojiblanco., recordó Josu Urrutia, que calificó la negociación con Kepa de. Pero no hay respuesta.