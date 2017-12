Falta de accesos para llegar a museo de momias ocasiona caos vehicular

Publicidad

Durante la segundade este periodo vacacional, eldeha recibido más del 50 por ciento de, sin embargo la falta de accesos para llegar a laturística ha ocasionado un caos vehicular lo que ha incomodado a visitantes y comerciantes.Según comentarios de comerciantes hace apenas hace una semana la calle Camino al Panteón fue rehabilitada, sin embargo no estuvieron de acuerdo con lo hecho pues argumentaron que el trabajo que se realizó duró una semana y supuestamente sólo se hizo un aplanado de grava , por lo que señalaron que de nueva cuenta la calle se encuentra deteriorada.Lo anterior “detuvo” la primera semana de vacaciones por lo que se registró un menor número de visitantes ya que el caos vehícular era insostenible.“Se llevaron una semana para hacer ese trabajo, cuando se pudo hacer en un día y por ello cerraron el acceso al Museo desde la 1:00 de la tarde; el avance era muy lento y como consecuencia la gente se iba y eso nos bajó ganancias”, denunció José Luis Segoviano, comerciante del lugar.Además reprochó que el Municipio a la fecha siga sin solucionar la falta de espacio para estacionamiento en el Museo, pues recalcó que el actual no da abasto para los cientos de visitantes que acuden desde temprana hora ocasionado que el Museo y las calles aledañas se vean saturadas.“La falta de espacios siempre ha sido el problema para el Museo pues la autoridad no ha tenido visión para construir un estacionamiento cuando hay un espacio donde se puede llevar a cabo el proyecto”, recalcó don Luis Segoviano.