Critican estrategia de seguridad de Pascual

Roberto Chávez Hernández,, comentó que la ciudadanía no está ni preparada ni cuenta con los conocimientos para enfrentar desde huachicoleros hasta robacoches.Por lo que lamentó las declaraciones del, Pascual Charrez Pedraza, donde mencionó que el próximo sábado la ciudadanía empezará a combatir a la delincuencia organizada o desorganizada."Reprobable dichas declaraciones del, no puede exponer a sus delegados o a la ciudadanía a realizar las acciones que le corresponde a la policía municipal o estatal, debido a que no cuentan con una preparación como las corporaciones de policías".Además pidió al edil utilizar las unidades de lapara la secretaría de Seguridad Pública y no de su uso personal o de sus guaruras quienes son las que las utilizan."Es bien visto que los guaruras y familia de Pascual Charrez utilizan tanto elpara uso personal y particular, cuando la Secretaría de Seguridad Pública en ocasiones no cuenta con unidades para dar rondines por los barrios del municipio", expuso Roberto Chávez Hernández.