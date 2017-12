Deben fortalecerse policías: Ugalde

Publicidad

Para lograr buenos resultados con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, los Municipios deben continuar con el fortalecimiento al interior y exterior de las corporaciones, opinó el Secretario de Seguridad, Samuel Ugalde García.Señaló que una de las polémicas que está generando la Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre, es que los Municipios y los Estados no fortalezcan a sus policías.“Es importante el fortalecimiento que cada municipio y cada política pública en materia de seguridad debe de hacer, aquí estamos fortaleciendo en invertirle en Seguridad Pública, hacia al interior y hacia el exterior”, comentó.El fortalecimiento de las policías locales permitirá que, aún con la presencia del Ejército, las corporaciones puedan profesionalizarse y dar mejores resultados en sus ciudades, opinó.Dijo que hacia el exterior, en Irapuato se trabaja con las áreas de Proximidad Ciudadana y Planeación e Inteligencia.“Para dar los resultados con los ciudadanos, cuenta mucho la participación ciudadana, son dos esquemas que se tienen que fortalecer”, indicó.Señaló que una de las polémicas es que pudiera haber municipios que no tengan la capacidad de poder fortalecer a sus corporaciones.“Creo que se tiene que coordinar entre la Federación, el Estado y los Municipios”, opinó.En cuanto a la participación del Ejército Mexicano en las calles para responder a las cuestiones de inseguridad, Ugalde García señaló que es una mancuerna que tiene ya una década de existir, por lo que la Ley de Seguridad Interior vendrá a determinar responsabilidades y procesos únicamente.“El Ejército ha estado trabajando 10 años con Seguridad Pública, (la Ley) no establecen si no más bien una reglamentación o un proceso como tal, en dónde podrá entrar, en dónde no puede entrar y en dónde va a fortalecer, siempre en apoyo de la Seguridad Pública municipal o estatal”, finalizó.