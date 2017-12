Quedan sin castigar omisiones en Irekua

Publicidad

Las sanciones que se pudieran interponer a responsables por omisiones en obras que provocaron goteras en el estacionamiento subterráneo del parque Irekua no se realizarán por estar preescritas.Así lo señaló el Contralor Municipal, Guillermo Patiño Barragán, luego de que el director de Obra Pública, Jonathan Muñoz Ángulo, informara que se destinará un millón de pesos para las reparaciones en esta zona para evitar las filtraciones, señalando que estas acciones no son responsabilidad de la empresa que estuvo a cargo de la rehabilitación del parque Irekua.“Ya lo analizamos y cualquier conducta que pudiera haber derivada de una omisión en todo caso está preescrita. La solución era atender, ahora la recomendación que debemos hacer y como lo hemos hecho es buscar una corrección que ya no va a ser a cargo de la contratista sino de recurso municipal”, explicó.Tanto el director de Obra Pública como el Contralor Municipal reconocieron que el problema se encuentra en la obra del estacionamiento, realizada en la Administración a cargo del ex alcalde, Jorge Estrada Palero, en el periodo 2009-2012.Patiño Barragán explicó que es probable que el tipo de impermeabilizante colocado en la parte superior del estacionamiento no fue el adecuado, sobre todo cuando esa zona del estacionamiento estaba descubierta en un inicio, por lo que se pudo ir deteriorando.“Entonces quizás en su momento aunque estuviera vigente la conducta para ser sancionable, en ese momento no existía tal gravedad, se agravó con el paso del tiempo y que se puso una capa de material nueva, que en cuestión estructural están debidamente sustentadas, no tienen ningún inconveniente pero se tiene que buscar una corrección”, detalló.El Contralor Municipal explicó que en las investigaciones realizadas por la dependencia a su cargo, donde incluso al principio de la revisión de la obra, antes de que fuera entregada al Municipio, se asignó a dos auditoras de la dirección de Evaluación y Control de Obras, no se encontró responsabilidad directa para algún funcionario o empresa.“Por cuestión de las goteras no tenemos que exista un responsable directo de que esas goteras existan, porque ya tenían un antecedente, un poco más leve, y con el paso del tiempo el material cedió, se han llevado a cabo varias reparaciones que la propia contratista del parque hizo, aún así se requiere de otro tipo de acciones para que se pueda corregir cabalmente”, argumentó.Patiño Barragán agregó que el proceso administrativo de la obra está cerrado, aunque no descarta que se pueda dar una nueva cuestión en el parque, además de que a partir de la entrega-recepción, todavía queda medio año de la fianza por vicios ocultos que tiene la empresa encargada del parque con el Municipio.