Recuperan 20 viviendas por incumplimientos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por no cumplir con los pagos y contar con atrasos considerables, el Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (Imuvi) recuperó este año alrededor de 20 viviendas, señaló el director, Gabriel Alcántara Soria.Refirió que los contratos de vivienda señalan que cuando existen atrasos de pagos por 3 mensualidades, es motivo suficiente para hacer la rescisión, sin embargo, el instituto opta por exhortar a los beneficiarios a acercarse a pagar, antes de retirar la vivienda.“A veces la gente es omisa, el proceso de rescisión o inclusive ya el desalojo de la vivienda no es inmediato, siempre tratamos de invitar a la gente a que haga un convenio extra judicial, una reestructuración, y ya en último caso no nos queda de otra más que el desalojo”, dijo.Agregó que estas se volverán a reasignar, pues tienen varias solicitudes de ciudadanos que buscan adquirir este tipo de viviendas, que están ubicadas en colonias o fraccionamientos ya desarrollados.“Hay bastantes solicitudes en ese sentido, (se retiran viviendas) casi en todos los fraccionamientos que tenemos, pero principalmente en lo que son Las Liebres y Villas de San Cayetano, son las que tenemos más recientes con créditos que están en proceso de liquidación”, refirió.Asimismo, señaló que actualmente cuentan con una cartera vencida de alrededor de 2 millones de pesos con 200 cuentas que tienen 3 o más pagos vencidos, teniendo en total mil 200 créditos otorgados que están por liquidarse.“Cuando vemos que la gente tiene un acercamiento, o se le ve la voluntad de pagar un poquito conforme vaya teniendo oportunidades, esos casos consideramos que no estamos en cartera vencida”, finalizó.