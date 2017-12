Regulan empresas privadas de seguridad

Publicidad

Además de las 34 empresas de Seguridad Privada que el gobierno de Irapuato ya tiene registradas, 5 más faltan por hacer su refrendo de la conformidad municipal o de obtenerla por ser nuevas, señaló el Síndico y Presidente de la Comisión de Seguridad, Jaime Morales Viveros.Comentó que a estas empresas no se les puede negar el otorgamiento de la conformidad municipal si cumplen todos los requisitos para operar, pues quien se encarga de dar la última palabra es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.Señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un programa de visita e inspección de forma anual, sumado a que cada mes, las empresas tienen la obligación de informar sus altas y bajas de personal, así como los duplicados de los gafetes de identificación.El Presidente de la Comisión de Seguridad refirió que existe un incremento de estas empresas, derivado de la llegada de grandes inversiones nacionales e internacionales, que por política deben contar con seguridad intramuros.Asimismo indicó que cada empresa de seguridad privada cumple con sus controles de personal, por lo que hasta el momento no han detectado anomalías.“Ellos cumplen con sus controles de confianza y cartas de antecedentes no penales, esa es la base que tenemos, de ahí parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana, obviamente como en todos lados hay elementos buenos y malos”, dijo el funcionario municipal.