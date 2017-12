Sufren por obras viales

Publicidad

Las obras que se encuentran realizando en la glorieta de bulevar San Roque como parte del Tercer Cinturón Vial, han sido todo un verdadero caos para los vecinos, comerciantes y conductores de la zona sur.Vecinos de esa zona comentaron que ya van casi cinco meses y no ven avances en la obra.Por su parte, algunos comerciantes se quejaron de las bajas ventas de sus negocios, lo que ha provocado en varios de ellos tuvieran que cerrar sus negocios temporalmente, especialmente los locales de comida.Habitantes y comerciantes de esa zona piden a las autoridades correspondientes que agilicen las obras, ya que ellos saben que es por un bien para la ciudad, pero opinan se han demorado bastante.“Estas obras nos han afectado mucho a quienes vivimos por esta zona, porque no podemos meter nuestros vehículos hasta nuestras cocheras, además de que se hace un congestionamiento vehícular terrible, para salir de casa a nuestros trabajos o escuelas es muy complicados por el tráfico que se hace”, refirió Alejandro “N”, vecino de la zona.Don Fran Segura, quien es mecánico y desde varios años tiene su negocio por esa zona, dijo: “Ya llevan mucho con esta obra, además de que estan haciendo mal las cosas, porque todo lo están haciendo al aventón, algunas partes de las avenidas están a desnivel; no se vale que estemos pagando nosotros como comerciantes las malas rachas, porque desde hace meses las ventas están por los suelos y gracias a que han tardado la obra, porque mis clientes ya no pueden llegar hasta mi taller”.Otra de las comerciantes de comida que pidió dar su testimonio en anonimato, comentó: “Yo mejor opte por cerrar temporalmente mi negocio de comida, aunque vivo en la parte de arriba de mi local, pero la gente ya no venía precisamente por que hay mucha tierra y es lógico se requiere de limpieza. Esperemos que pronto terminen la obra”.Han pasado ya casi cinco meses de que comenzaron esta parte de las obras en la glorieta de San Roque y la gente dice verse afectada por el cierre de las vialidades y las ventas que han bajado de sus respectivos negocios, así como por avance tan lento que se ha demorado esta obra.