Roban negocio de baterías de gel; botín: 100 mil pesos

Durante la madrugada del jueves un negocio de compra y venta de baterías para automóviles, fue visitado por los amantes de lo ajeno, logrando robar no sólo una gran cantidad de baterías, sino ocasionando una pérdida económica a su dueño por más de cien mil pesos.Lo anterior se dio a conocer por algunos elementos de Seguridad Pública que tuvieron conocimiento del hecho.Al parecer varias personas ingresaron por la parte trasera al negocio, ubicado en el bulevar Díaz Ordaz casi esquina con calle Lerma, en la colonia Santa Julia.Una vez dentro saquearon el establecimiento, robando no sólo baterías nuevas de las conocidas “de gel” con un valor elevado en el mercado; sino también baterías nuevas y de medio uso que había en el lugar.Se sabe que al menos 18 baterías de “gel” fueron robadas. Y aunque se desconoce la cantidad exacta de las demás nuevas, se sabe que el monto aproximado de lo robado asciende a los 100 mil pesos.Aunque elementos de Seguridad Pública atendieron el reporte y a pesar de buscar en la periferia a los responsables del robo, no se logró ninguna detención, por lo que se le indicó al afectado acudir a la agencia del Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente.