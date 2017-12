Señora esperaba horas a ser atendida y sufrió una hipotensión

Publicidad

y personas que se encontraban ayer en las instalaciones de lade Medicina Familiar 077 deldenunciaron que una señora de edad avanzada teníaesperando ser atendida y sufrió una hipotensión.El joven Gerardo García, quien se encontraba cerca de la paciente, dijo que ambos esperaban atención en uno de los consultorios de la clínica cuando la señora comenzó a sentirse mal.“Teníamos 5 horas esperando ser atendidos, debido a que no alcanzamos un lugar al momento de sacar ficha”, dijo Gerardo GarcíaAgregó que no tiene parentesco con la señora, pero de inmediato le brindó ayuda y personal de enfermería la estabilizó para proceder a enviarla aEl director de la clínica, Jesús Arellano Garibay expuso que lamentablemente aunque se han realizado muchos cambios para dar un buen servicio, ha sido algo complicado atenderlos de inmediato.Dijo que se ha logrado que los pacientes ya no se retiren a sus casas sin recibir atención médica, y se les atiende con la “Unifila”.“Es mucha la cantidad de pacientes, y a eso se debe que algunos tardan para ser atendidos pero siempre se atenderán”, dijo.