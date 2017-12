Frente Contrarreloj

Publicidad

La coalición “Por Guanajuato al Frente” que integran el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tiene hasta el 3 de enero para registrar que van juntos por los 46 ayuntamientos, y hasta el 13 para diputaciones locales. Por ahora ante la autoridad electoral sólo registraron un Frente por la gubernatura.No hay ninguna duda de que la coalición en Guanajuato será total, es decir, juntos en todas las candidaturas. Tampoco se advierte una fractura pues, de entrada, el PAN respetará al PRD que postule candidatos a las alcaldías que hoy gobierna (Juventino Rosas, Cortazar, Moroleón y Acámbaro), así como donde gobierna otro partido y el PRD es la segunda fuerza (Tierra Blanca y Pueblo Nuevo).Pero falta afinar todos los detalles por escrito, y eso siempre genera un estira y afloja que las dirigencias de los tres partidos se han cuidado de mantener bajo reserva y en tono cordial. Luego de recibir a su candidato presidencial, Ricardo Anaya, hace una semana en León, los tres jefes estatales (Humberto Andrade, Baltasar Zamudio y Ariel Rodríguez) no querrán echar por la borda su Frente.Entre los puntos finos está por ejemplo el si el PRD irá con sus mismos alcaldes por la reelección o los somete a una evaluación a fondo de su desempeño y de la percepción ciudadana para el sí o el no. Pero, si el PAN quiere opinar en eso, pues abre la puerta a que también le pongan peros a sus candidatos.Otro tema es el acuerdo sobre a quién postular en el caso concreto de la Capital del Estado, en donde PAN y PRD estén en igualdad de circunstancias como una segunda fuerza electoral en un municipio. Una salida que exploran es la de postular un candidato externo a los partidos bien visto por la sociedad.El reparto de las candidaturas a diputaciones locales es un poco más complejo pues el PAN ganó 19 de los 22 distritos en la elección anterior, y los otros tres fueron del PRI. El PRD tiene tres legisladores por la vía plurinominal y MC uno, así que ya veremos hasta dónde cede el PAN en lo que su militancia construyó. Lo mismo pasó en los distritos federales donde de los 15 le entregó dos a PRD y uno a MC.De cómo se traduzca esa alianza en una plataforma electoral común de campaña para todos los cargos en disputa, y de ganar, en el cacareado gobierno de coalición, pues hoy todavía no sabemos nada. Ya veremos que no termine todo en el reparto de cuotas y cuates en campaña y en gobierno.Para Ariel Rodríguez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, los objetivos comunes de la coalición “Por Guanajuato al Frente” son los de: combatir la inequidad, la pobreza, la inseguridad y la corrupción. La pregunta es porqué no empiezan desde ya con una agenda concreta desde el Legislativo y Ejecutivo donde vayan dando muestras de pasar del bonito discurso de campaña a los hechos.En la carta el excandidato a la Alcaldía de León defiende así la suma al Frente: “No estaremos ahí para aplaudir o solapar aquello que no nos parece, ni tampoco para negociar espacios cómodos y lejanos de la gente. Estaremos ahí para ser el contrapeso real que hasta hoy Guanajuato no ha visto”. La duda razonables es ¿si no fueron ese contrapeso desde la oposición por qué lo serán desde el gobierno?En Irapuato se alistan para, por enésima vez, a poner en la cartita a los Reyes Magos del 2018 el sueño de concretar una clínica nivel 3 de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hoy todavía está lejos, no hay terreno donado para tal fin ni presupuesto federal etiquetado para construir.El dirigente de la CTM en tierra fresera, Roberto Palacios, dice que el Consejo Técnico del IMSS y la Delegación en Guanajuato que comanda Sergio Santibáñez, tienen clara la necesidad, falta el dinero. El sector empresarial, obrero y el Gobierno Municipal, no quitarán el dedo del renglón para concretarlo.El líder sindical no quiso ser tan rudo con el presidente de la República emanado de su mismo partido, Enrique Peña, y destacó que recién se construyó una nueva Unidad de Medicina Familiar, la #57 en Los Reyes, y se le dio una renovada al Hospital General de Zona #2, pero de que es insuficiente nadie duda.El compromiso 223 firmado ante notario público en campaña fue “construir una Clínica del IMSS en Irapuato”, lo que para los opositores no cumplió, y los defensores con la UMF #57 se lo palomean. También firmó un nuevo Hospital Materno Infantil en Irapuato que sí inauguró EPN en octubre 2014.Así se trate de solamente ir a convivir y entregar cobijas, los suspirantes a la candidatura a la Alcaldía de Celaya por el PAN no pierden el tiempo de aparecer en foros públicos. Tanto el actual alcalde Ramón Lemus Muñoz, como el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado, Paulo Bañuelos, estuvieron juntos en un evento previo a la Navidad en la comunidad de San Juan de la Vega.Esto se da justo después de que la semana pasada el Alcalde hizo entrega de estufas ecológicas adquiridas con recurso de la SDAyR y justificó que el Secretario no pudo estar, pero, pa´pronto éste salió a aclarar que ni siquiera lo habían invitado. Ramón no las trae todas consigo pero no deja de soñar en la reelección, Paulo ya aceptó que está interesado, pero ambos pudieran quedarse con las ganas.Cuentan que cada vez se ve más convencido el empresario Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, quien dicho sea de paso, es el preferido de Diego Sinhué Rodríguez. Y también hay que esperar las definiciones de género, de ir en Celaya con una mujer está puesta la diputada local Elvira Paniagua.La Secretaría de Desarrollo Económico Estatal certificó en competencias a más de 9 mil personas este año a las que se les entregó un reconocimiento oficial que demuestra que cuentan con los conocimientos para desempeñar determinado trabajo u oficio. Además se firmó este año un convenio de colaboración para que las universidades públicas participen como centros evaluadores de competencia laboral, entre ellos se encuentran la Universidad Tecnológica de León (UTL) y el SABES.