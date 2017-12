Jóvenes asesinados en Eje Metropolitano eran amigos

Publicidad

Las cinco víctimas de homicidio cuyos cuerpos fueron encontrados en el Eje Metropolitano eran amigas; una de ellas tenía 15 años.Karen -la adolescente- fue identificada por sus familiares, era habitante de la comunidad El Recuerdo; con ella murió Juan, de 19 años, del mismo poblado, además de Jacob de 21 y Juan Marín, de 32 años.Jacob vivía en el fraccionamiento Cumbres la Gloria, del otro joven no se conoce domicilio. La quinta víctima sólo fue identificada por el apodo de “Naricleto”.Los cuerpos de los amigos fueron localizados la madrugada del martes cerca de un puente de la nueva vialidad, a un kilómetro del Puerto Interior.“Las causas de muerte de Karen, Juan, ‘Naricleto’ y Juan Martín, fue por heridas producidas por proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo; mientras que Jacob murió por heridas producidas por proyectil de arma de fuego penetrante de abdomen”, informó Jesús Aguilera, director de Averiguaciones Previas.El joven que no ha sido identificado, agregó el funcionario, tenía entre 20 y 25 años y vestía chamarra café, pantalón de mezclilla y tenis blancos.Era delgado, con cabello castaño y medía 1.60 metros; tenía las cejas depiladas.Los cuerpos de los jóvenes asesinados fueron descubiertos por niños.“Unos menores reportaron a la Policía Municipal el hallazgo de muertos abajo de un puente”, aseguró ayer el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña.Las víctimas fueron identificadas “dentro del municipio de Silao por estar de Puerto Interior”, señaló el funcionario.Este año han sido halladas en la zona del Eje Metropolitano 13 personas asesinadas: en febrero cuatro trabajadores de la construcción fueron hallados muertos en un terreno ubicado en el cruce de la carretera a Comanjilla, otros cuatro cuerpos fueron abandonados en febrero, marzo, octubre y diciembre.am corroboró que la vigilancia en la vía es escasa, y un agente que no quiso revelar sus datos señaló que los policías de ambos municipios evitan hacerse cargo de los casos cuando aparecen cadáveres en la zona.Luis Enrique Ramírez se comprometió a reforzar la vigilancia en la zonas que se ubiquen dentro del municipio de León.“Seguimos reforzando. Hemos tenido detenciones en esas zonas, lo importante es aclarar que la parte del municipio nos vamos a hacer responsables, tendremos mayor vigilancia”, sostuvo.Y una vez que el Eje Metropolitano se entregue a las autoridades, dijo el Secretario, platicará con mandos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y de la Policía Municipal de Silao para “ver cómo nos hacemos cargo de la seguridad”, finalizó.