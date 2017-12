Publicidad

La diputada local Libia Dennise García Muñoz Ledo planteará a su bancada presentar una iniciativa para la regulación de publicidad que gasta el Gobierno del Estado.Aunque hace unos meses se rechazó la iniciativa sobre el tema que propuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la legisladora panista mencionó de forma personal la urgencia en poner reglas claras.“Y es mi opinión personal, no de la bancada, pero me parece que toda aquella asignación de recurso requiere regularizarse. En el tema específico, ha sido un mecanismo que en muchas ocasiones se utiliza incluso para temas de coartar la libertad de expresión, y bien valdría la pena explorarse en Guanajuato que pudiéramos regular el tema y que no fuera asignado discretamente”, señaló García Muñoz Ledo.Esto, tras la publicación de un reportaje del New York Times, en donde dio a conocer que el Gobierno Federal ha gastado cerca de 2 mil millones de pesos para controlar los medios.A nivel estatal, el gasto en publicidad es un tema también criticado. Incluso, hace dos semanas el portal Zona Franca publicó un reportaje en el que se señala que el Gobierno del Estado, a través del área de Comunicación Social, contrató a la empresa F.B.M. como intermediaria de espacios publicitarios, la cual estaba boletinada por el SAT por la sospecha de operaciones irregulares.Para la legisladora y secretaria de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, la publicidad del Gobierno sí debe promocionar obras, pero no personajes, por ejemplo, directores o secretarios.“Se tendría que regular, buscar un mecanismo que no limite que los ciudadanos tengan información, pero sin publicitar la imagen de ningún político porque no es eso lo que se busca, (la publicidad no se ve) sólo en las cabezas, hay directores, secretarios que se están promocionando”, señaló.Al inicio del nuevo periodo de la legislatura, la panista adelantó que pondrá el tema en la mesa de debate con sus compañeros de bancada.