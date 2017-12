10 lugares baratos en México para viajar en Año Nuevo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No te preocupes! no eres el único que siente que este año se ha pasado volando. Parece que fue ayer cuando estabas haciendo tus propósitos y ahora, sin darte cuenta, ya estamos otra vez en los últimos meses del año.Lejos de preocuparte, es tiempo de empezar a pensar ¿dónde vas a pasar Año Nuevo? Comienza a planear tu viaje a cualquiera de estas 10 ciudadesque tienen hoteles para todos los presupuestos y en las que las fiestas de fin de año se viven en grande.Cierra el año en la naturalezaTodavía estás a tiempo de planear tu viaje de fin de año a Valle de Bravo, un destino inmejorable para pasar unos días de actividad y deporte en plena naturaleza. El agradable clima fresco de Valle te dará el empujoncito que te hacía falta para entrar en el ambiente de las fiestas.Fuegos de colores sobre el lagoSi no te gustan las formalidades y no quieres gastar mucho dinero, tenemos el plan perfecto: llévate una cobija y siéntate en el muelle del lago para ver los fuegos artificiales que pintan de colores el cielo de Valle de Bravo. Acompaña el momento con botanas y tu bebida favorita, y no olvides pedirle un deseo a las estrellas.Cena en el bosqueEl restaurante Las Terrazas del Hotel Avándaro es el escenario perfecto para despedir el año en un ambiente de campo, mientras disfrutas de una cena buffet a la que le sigue una gran fiesta con música de DJ. El clímax de la noche es el conteo de las 12 que culmina con una explosión de fuegos artificiales.Playas paradisiacas y naturaleza¿Todavía no conoces La Paz? Aprovecha las vacaciones de diciembre y conoce esta ciudad mágica antes de que termine el año. Si lo tuyo es la naturaleza y no te gustan las playas con multitudes, La Paz lleva escrito tu nombre.La playa más bonita de MéxicoBalandra era un nombre casi desconocido hasta que saltó a la fama cuando fue nombrada la playa más hermosa de México. Playa Balandra es todo un paraíso de agua turquesa y arena blanca rodeada de cuevas y rocas que parecieran haber caído del espacio. Una buena idea es despedir el año dando un paseo en kayak.Espectáculo de ballenas grisesEl mar de Cortés se conoce como el acuario del mundo y a partir de diciembre recibe a cientos de ballenas grises que vienen desde el Ártico para tener a sus crías en aguas más cálidas. Dedica un día de tu viaje a La Paz para tomar una excursión y verlas de cerquita.Celebra entre los palacios de la Ciudad RosaAnímate a hacer un viaje barato de Año Nuevo a Morelia, la hermosa ciudad colonial que adquiere un gran ambiente festivo en el mes de diciembre.Zócalo de lucesEl 31 de diciembre el Zócalo se convierte en el punto de reunión de cientos de personas con ánimos de pasarla bien y dar la bienvenida al nuevo año. Llega desde temprano para aprovechar y ver el espectáculo de luz y sonidoque se proyecta en la fachada de la Catedral y empieza a las 8:45 pm. Este evento se repite todos los sábados del año.Cena en un roof garden con vistaSi vas a Morelia, no te pierdas la fiesta que organiza el Hotel Boutique Cantera Diez un precioso hotel de diseño que está justo frente a la Catedral y ofrece una exclusiva cena con platillos de autor en la que no falta la champaña y las 12 uvas.Entre el mar y el desierto¿A veces te dan ganas de desaparecer del mapa durante las fiestas decembrinas? Escápate del tráfico y los compromisos de la ciudad volando hasta Ensenada para pasar el fin de año. Descubre todo lo que ofrece este puerto y goza unos días de verdadero descanso y desconectarte de todo.Un malecón con encantoLa última tarde del año, pasea con toda la calma por el bonito malecón para explorar sus tiendas y restaurantes mientras gozas de la vista hacia losyates y grandes cruceros que visitan el puerto. No dejes de entrar a la Cantina Hussong’s que parece sacada de una película del viejo oeste y sirve tragos a los visitantes sedientos desde hace más de 120 años.Champaña y uvas sobre la arenaLa mejor fiesta de Año Nuevo en Ensenada la organiza el Hotel Punta Morro e incluye una elegante cena, champaña y uvas para dar el conteo de las 12 y presentaciones de música en vivo durante toda la noche. ¿Y a la mañana siguiente? El hotel te da los buenos días con un completísimo desayuno buffet en su restaurante panorámico con vista al mar.Leyendas de tesoros y el Año Nuevo¿Quieres hacer un viaje barato en fin de año? Voltea a ver a Zacatecas, una ciudad que sabe festejar por todo lo alto y te espera con bonitas tradiciones decembrinas.El Año Nuevo nace en el cerro de la BufaAl primer minuto del año entrante, un batallón de fuegos artificiales se lanza desde el Cerro de la Bufa y dura por casi 15 minutos. Un cuento popular zacatecano dice que en el Cerro de la Bufa viven unos gnomos encargados de resguardar tesoros y criar a hermosos bebés, a los que cuidan y alimentan durante meses para después elegir al más fuerte y regalarlo al pueblo como símbolo del Año Nuevo.Ver la nieve en ZacatecasZacatecas es uno de los estados con clima más frío de México, y no es raro que caigan nevadas o aguanieve en la capital y algunos de los municipios cercanos. Te recomendamos hacer una excursión al Pueblo Mágico de Jerez,que está a menos de una hora de la ciudad de Zacatecas y si tienes suerte, ahí podrás ver la nieve y además probar un buen asado de bodas.Marimba y danzón para alegrar a cualquiera¿Has pensado en pasar el fin del año en Veracruz? Déjanos contarte por qué es uno de los mejores lugares para celebrar y lo mejor de todo ¡sin gastar mucho!Fiesta para todos en el malecónEl Boulevard Ávila Camacho es sin duda el malecón más alegre de todo México y la noche del 31 de diciembre se convierte en una mega fiesta en la que hay diferentes áreas en las que se toca música para todos los gustos,desde el danzón hasta la electrónica. El baile solo se para cuando llega el momento de hacer el conteo de las 12 que termina en besos, abrazos y felicitaciones.La tradición de los viejosNo te asustes si ves a grupos de viejitos haciendo un ritual extraño los últimos días del año. En Veracruz, los jarochos se disfrazan de ancianos y andan por las calles cantando una rima tradicional que dice: “una limosna para este pobre viejo, que ha dejado un hijo para el año nuevo”.Para empezar el año bailandoCada año Cuernavaca se reivindica como uno de los lugares favoritos para celebrar el fin de año, especialmente si eres fiestero y quieres divertirte en grande.Cena para cerrar con broche de oroLa cena de gala del Hotel Las Mañanitas reúne cada 31 de diciembre, a parejas y familias que quieren despedir el año con una muy buena cena. Antes de dar las 12, todos se levantan de sus mesas para brindar y abrazar a sus seres queridos. Este hotel es famoso por sus preciosos jardines exóticosen los que se pasean pavos reales y hasta flamingos.Si eres amante de la fiestaCuernavaca tiene decenas de bares y antros que sacan la casa por la ventana el 31 de diciembre, las fiestas se prenden con presentaciones de diferentes DJ´s invitados.Magia que se esconde en las montañas¿Eres de los que no sienten que es Año Nuevo si no están en clima frío? Entonces olvídate de las playas y anímate a descubrir San Cristóbal de las Casas, un Pueblo Mágico en las montañas que tiene un ambiente bohemiopara pasar los últimos días del año.Los colores de ChiapasEl 1° de enero se celebra una gran fiesta popular en San Cristóbal en la que se lanzan fuegos pirotécnicos. También hay desfiles en los que participan las mujeres con sus vestidos típicos y los parachicos; danzantes originarios de Chiapa de Corzo que portan unas originales máscaras de madera.Misticismo en San Juan ChamulaSi quieres pasar un día totalmente fuera de la rutina, visita el pueblo de San Juan Chamula que está a solo 30 min. de San Cristóbal y se conoce por las prácticas enigmáticas que realizan sus habitantes especialmente en la Iglesia del pueblo.Concierto frente a la playaEmpieza bien el año en las playas de Acapulco, donde la noche del 31 de diciembre se puede ver un espectacular show de fuegos artificiales por todo lo largo de la bahía, que dura más de 10 minutos.La fiesta más prendida de AcapulcoSi quieres divertirte a lo grande tienes que ser parte de la legendaria fiesta de Año Nuevo del Hotel Princess Mundo Imperial. Cada año aquí se reúnen cientos de personas con la mejor vibra para pasarla bien y recibir al año bailando. Si se te pasan las copas con la barra libre, a la mañana siguiente vete directo al brunch del hotel para recargar fuerzas y después instálate en un camastro para dedicarte a dormir y tomar sol por el resto del día.Checa nuestra guía especial de año nuevo en Acapulco.Pídele un deseo a las olasSiempre es una gran idea escaparse a Manzanillo pero ¿sabías que es uno de los lugares más baratos para pasar el fin del año? No lo pienses más y regálate unas vacaciones en el puerto más bonito de Colima, con playas de arena suave y bahías de aguas tan tranquilas que te sentirás dentro de una alberca.Manzanillo se iluminaLa ciudad de Manzanillo organiza un gran espectáculo gratuito en el que se lanzan más de 3 toneladas de juegos pirotécnicos que alumbran toda la bahía por más de 15 minutos. El mejor lugar para vivir esta fiesta es en el malecón, junto a la escultura del Pez Vela donde hay música y un bonito ambiente familiar. Antes y después del show de luces, prueba las botanas y antojitos que se venden en los puestos.Gran buffet y música en vivoEl Hotel Barceló Karmina es experto en organizar fiestas que se alargan hasta muy entrado el día siguiente. Para despreocuparte de todo, te recomendamos ir a cenar aquí y darte gusto con sus mesas de buffet que parecen interminables. Sigue divirtiéndote sin salir del hotel en la discoteca que instalan frente a la playa.