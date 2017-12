Publicidad

ha aprobado una oferta de empleo para incorporar, aunque aún no ha resuelto la anterior. De los puestos que lanza para el nuevo año, 1.869 se corresponden a carteros y agentes de centros de clasificación postal, mientras que 90 son distintos puestos directivos o de especial complejidad. Se trata de la tercera oferta de empleo de la compañía pública desde 2015, cuando estas volvieron a contratar tras la crisis.La oferta, aprobada este jueves y correspondiente a 2017, cubrirá las 1.869 vacantes destinadas a puestos operativos mediante la realización de concurso-oposición, como en anteriores convocatorias, y las 90 restantes por concurso de méritos. Además, el proceso de ingreso será provincial y podrá incluir en la oferta puestos a tiempo completo o parcial, atendiendo a las necesidades de empleo existentes y al desarrollo de los sistemas de provisión internos de puestos de trabajo.La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha considerado insuficiente la oferta, ya que ellos esperaban que las plazas superaran las 2.000 porque "así lo demanda la necesidad de los distintos centros de trabajo". Además, añaden que está el "deber de renovar progresivamente una plantilla", cuya edad media, recuerdan, se sitúa en los 48 años. Por su parte, Correos ha justificado, según CSIF, que el Gobierno solo ha autorizado para esta convocatoria el 75% de la tasa de reposición de efectivos. Por su parte, CC OO ha explicado en un comunicado que exigirá, como ha hecho en las anteriores convocatorias, que el mayor número de plazas ofertadas sean de tiempo completoLas ofertas de empleo de Correos se enmarcan en la tasa de reposición de personal que la Ley de Presupuestos Generales del Estado permite acometer a las empresas públicas. No obstante, en el caso de la empresa de paquetería en esta ocasión no es del 100% por haber incurrido en pérdidas en dos de los tres últimos ejercicios. Correos es una de las empresas con mayor plantilla del país. A cierre del pasado año contaba con 51.027 trabajadores.