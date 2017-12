Tiene industria automotriz en México buen mercado

Publicidad

El banco suizo UBS estima quey Canadá, además de queEn su documento titulado "¿Qué podría significar una ruptura del TLCAN para los automóviles?" (What could a NAFTA breakup mean for autos?), la institución asegura que los autos y las autopartes son dos de los bienes más importados por Estados Unidos yEl estudio también detalla que el contenido estadounidense en los vehículos comercializados en el vecino país ronda el 43%. De ahí las empresas con el menor porcentaje de contenido de Estados Unidos son Volkswagen con 17%, BMV con 20%, Hyundai 28%, KIA 28% y Subaru con 32%.Cabe mencionar que entre las propuestas de Estados Unidos en la renegociación del TLCAN se incluye un incremento al contenido regional de automóviles del 62.5% a 85%, donde el 50% de ese porcentaje debe ser estadounidense.Las automotrices más cercanas a alcanzar el 50% de contenido estadounidense son, mientras que otras ya alcanzan esta participación del 50% como Toyota y Ford, mientras que FCA y Honda superan la cifra con 52% y 58%, respectivamente.UBS destaca que entre las empresas con mayor participación en las importaciones de autos y autopartes dentro del TLCAN como porcentaje de sus ventas