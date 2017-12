Se registró caos víal en el centro de san francisco

Publicidad

Debido altemporal deen el Centro de San Francisco del Rincón, en lase registró un gran caos vial.La explicación que dio Tránsito Municipal, es que se optó por cerrar temporalmente la calle Díaz Mirón, para aminorar el tráfico, ya que algunos ciudadanos utilizaban lapara estacionarse en doble fila.Uno de los puntos conflictivos fue por el bulevar Emiliano Zapata, donde los conductores se quejaron por circular a “vuelta de rueda”.“No avisan de estos cierres, y si de por sí con las compras y todo se ha hecho un tráfico que no te deja avanzar, es ridículo que aparte estén cerrando calles”, señaló Dolores, una de las conductoras afectadas.Dolores dijo que su destino era precisamente una tienda sobre la calle Carranza, y ya que no pudo llegar por el cierre en Díaz Mirón, esto la obligó a tener que circular hasta el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez, en donde la circulación también era lenta.Como este tipo de quejas hubo otras que indicaban que no era favorable la presencia de los elementos de Tránsito, aunque en su momento ayudó a evitar que los vehículos se estacionaran en doble fila ocasionando aún más tráfico.“Hay ocasiones en que sirven de mucho, pero la verdad es que en las calles que ya sabemos que circulan uno y uno, es peor que los pongan. Deberían de estar en donde cruza la gente, que son los que no respetan el paso de los carros”, mencionó Diego, conductor y comerciante de la zona Centro.Desde antes de las 2 de la tarde y al menos hasta las 5 o 6, es la hora en que más vehículos circulan en las calles en donde se ubica el comercio en la ciudad.Las mismas autoridades, en su momento, señalaron la importancia de que la población evite utilizar en la medida de lo posible los vehículos, esto con la finalidad de evitar el caos vial que se genera, sobre todo en estas fechas.Además de que también los estacionamientos con los que se cuentan en la zona Centro se saturan, por lo que encontrar un espacio para dejar los vehículos resulta complicado.