iPhone X ‘borra’ tu rostro

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una de las características más novedosas dely es su, el. Gracias a ella,. Ahora bien ¿tiene más utilidades el FaceID? Lo cierto es que sí;Sin embargo, ha sido un desarrollador independiente quien ha sorprendido al mundo mediante una imagen en la que somos testigos de una función adicional extraída del FaceID:. El programador japonésun tuit que incluía un video -indicando que lo ha grabado con el iPhone X- que bien podría aparecer en la peor de nuestras pesadillas: se trata de. Dicho de otra manera, se puede ver a través de esta figura.Aunque no han trascendido los detalles de cómo ha logrado grabar este video, en BGR explican que se ha confeccionado empleando la tecnología True Depth de este sistema. Esta tecnología proyecta mediante infrarrojos hasta 30.000 puntos en el rostro de la persona y el sistema analiza las diferencias, dando de esta manera con una figura inequívoca.Por el momento no se sabe si lograría superar las restricciones que el fabricante establece en su controlado ecosistema, pero no cabe duda de que las posibilidades son infinitas.