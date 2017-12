El ‘Tío’ rompe las redes

Publicidad

Percibir al deporte sin el uso de las redes sociales, es -ahora- prácticamente imposible.En cualquier disciplina, competencia o equipo. Las herramientas digitales han sido parte importante del éxito de las marcas y un ejemplo de ello son los Bravos de León.Uno de los puntos favorables que presumieron los Bravos en la Liga Mexicana de Beisbol durante su primera campaña tras el regreso en este 2017, fue el manejo de sus redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, en donde incluso nació un personaje: el Tío Bravo.Roberto Macías responde también al mote del ‘Tío’. Es el causante de los números reveladores de los Bravos a través de las plataformas online, y sabe que parte de la manutención del equipo de cara a la próxima temporada en 2018, será a partir de lo que se pueda hacer con las herramientas digitales.“Influyeron bien y de buena manera. Fue interesante porque le dimos fuerza al proyecto a partir de las redes sociales y eso benefició en todos los puntos de vista, hasta en el tema de presupuesto, algo que una campaña tradicional de mercadotecnia a través de medios televisivos y espectaulares hubiera sido más difícil”, señaló.“Es muy importante dado que estas herramientas te acercan mucho al aficionado desde el ángulo del deporte. En el caso de las instituciones, sirve también para hablarle a los chavos que quieren participar en proyectos deportivos”, recalcó Roberto Macías.En lo individual, fue un logro para el ‘Tío Bravo’, quien se hace cargo de casi 35 mil personas en Facebook y más de 8 mil en Twitter; “Yo estoy encantado. Es un gran compromiso e implica algo mejor para el segundo (año) dado que los aficionados ya esperan algo bueno, algo fuera de lo común y que esperan. Personalmente, estoy muy satifecho y fue más de lo que esperaba”.“Fue una satisfacción dentro de toda la organización y no lo esperábamos porque éramos el equipo nuevo que había pasado por muchos problemas”, dijo.“Al principio no la creíamos, pero luego al ver que la Liga Mexicana nos dio esos números nos emocionamos y también nos dimos cuenta que es algo que ya no podemos dejar”, dijo Roberto sobre los números que presumió la LMB con los Bravos como uno de los equipos más importantes desde el manejo del internet.Además de lo aprendido con la práctica y de manera académica, Roberto Macías confiesa que los Toros de Tijuana, de la misma Liga Mexicana de Beisbol, le sirvieron como base del proyecto del deporte del diamante.“Me fijé en el sistema de Grandes Ligas, y otros deportes como la NFL. Te he de confesar que uno de mis ejemplos que tomé para ver qué se estaba haciendo bien, son los Toros de Tijuana. Creo que ellos comenzaron la revolución de la mercadotecnia deportiva en México, incluso por encima de los equipos de futbol”, declaró Roberto Macías, quien más que esperar un 2018 pesado, pues sabe que se encontrará con una nueva exigencia del ‘respetable virtual’; “Las redes sociales se convierten en un parteaguas de Bravos, al que ya no solo se le tiene que echar el 100, sino el 200 por ciento”.