¡Van por todo!

El sueño de levantar un título enfundada en la playera del Club León, es algo que no sale de la mente de la jugadora Lety Vázquez en este inicio del torneo Clausura 2018.Y es que una vez cumplidos los sueños de formar parte del equipo León, debutar como profesional y hasta anotar un gol, los deseos de Lety no paran.“Siempre era un sueño para mí estar en el Club León, es el club que más amo, pero además de eso quisiera lograsr un campeonato aquí”, dijoLeticia Vázquez, que se desempeña por la lateral derecha en el esquema del entrenador José Guadalupe Mota. “Yo ya cumpli un sueño que era jugar profesional, pero como en toda la vida, creo que te sigue plantenado más metas”La Fiera debuta en la Liga Femenil el 7 de enero en la cancha de El Barrial ante Rayadas.Es precisamente frente a Monterrey, donde las chicas de León buscan demostrar su progreso en estos seis meses de aprendizaje.“Cuando estabas haciendo las visorias, uno pensaba llegar al club, ese era tu objetivo, pero ya cuando estás dentro, el objetivo es más grande, como ganar nu campeonato o mantener un buen nivel”, dijo Lety. “Todo eso te deja un aprendizaje muy grade y he aprendido más que nada a ser un equipo, ojalá que el próximo torneo se logre pasar ser campeonas o pasar a semifinales”.‘Fue un gran impacto’A las jugadoras del Club León Femenil, la llegada de la Liga MX les cambio la vida.Una de sus principales ‘guerreras’ en el arranque fue Perla Morones, quien dijo que la aparición del nuevo cuadro, le significó un giro total.“Fue un gran impacto, el simple hecho de cambiar del amateur al profesional, pero es una gran experiencia que se recomienda para todas las niñas que por ahora se están preparando”, comentó Morones.La jugadora nacida en Manuel Doblado, Guanajuato, tuvo participación durante 12 cotejos de Liga MX, sumando mil 024 minutos, para así augurar un mejor torneo de Clausura 2018; “Fue emocionante y esperamos que lo siguiente que venga sea mucho mejor”.